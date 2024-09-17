“Dondurarak kurutmadaki tasarrufu artırdık, maliyeti düşürdük”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Minimum enerji ile doğaya duyarlı ve verimli üretim yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gümüş Enerji, tekstil sektöründeki enerji tasarrufunu önceleyen makineler geliştirmeye devam ederken, faaliyet alanında yer alan ısıl işlem teknolojileri kapsamında yenilikçi bir çalışmaya imza atarak patenti kendilerine ait olacak bir dondurarak kurutma tesisi kurmak adına girişimlere başladı. Tekstil tarafındaki makinelerin potföyde çoğunluğu oluşturmasına karşın Tarım sektörüne de tohum kurutma makineleri üreterek hizmet verdiklerini ve bu alana da yabancı olmadıklarını belirten Gümüş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, “Dondurarak kurutma işlemi proseslerini incelediğimizde hem süre hem de kullanılan enerji bakımından daha verimli bir halde sürecin yönetilebileceğini gördük. 3 ortak olarak başladığımız projede halihazırdaki tesislerden farklı bir proses hattı geliştirdik. Mevcutta önce -18 akabinde -40 dereceye soğutulup hızlıca ısıtılarak 24 saatlik dilimde gerçekleşen işlemi -40 derece indiği safhayı ortadan kaldırarak çok daha kısa zamanda ve enerjiden tasarruf ederek gerçekleştirebilecek bir sistem hazırladık ve patent için başvurumuzu yaptık” dedi.

“1,5 milyon Euro’luk yatırım yapacağız”

Geliştirdikleri sistem ile elde edilen tasarruf ve verimliliğin ürün fiyatlarına da yansıyacağını söyleyen Gümüş, “Bugün 10 kg yaş meyveden yaklaşık 1 kg kuru meyve elde ediliyor. Süreçteki enerji maliyetleri de göz önüne alındığında ürünler market rafları için görece pahalı kaldığından halen piyasada istediği yeri bulamadı. Özellikle gençler arasında astronot yiyeceği olarak bilinen bu ürünleri geliştirdiğimiz sistem ile daha ucuza üretebileceğimiz için daha çok kişinin ulaşma imkanı olacak” diye konuştu.

Projede Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Gümüş, üniversitedeki akademisyenlerin ürünün ilgili gıda kriterlerine uyumluluğu ve besin değerlerinin korunması gibi çalışmalarda kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.

İlk etapta günlük 500 kg ürün çıktısı olacak 5 ton yaş meyve işlenebilecek bir tesis hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Gümüş, “1,5 milyon Euro ilk kurulum yatırımı ile hayata geçirilecek bu tesisin konumu konusunda yer arayışımız devam ediyor. 4 farklı kurutma tipinin uygulanabileceği tesiste birçok ürünü kurutarak daha katma değerli biçimde pazara sunabileceğiz” dedi. Gümüş ayrıca projenin devamında Bursa’daki köylerde bulunan tarımsal kalkınma kooperatiflerine de bu sistemi kurarak yereldeki üreticinin de elini güçlendirmek istediklerini vurguladı.