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‘Döngüsel Ekonomi Dönüşümü’ ödülü Veldo Makine’nin

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ‘Döngüsel Ekonomi Dönüşümü’ ödülüne layık görülen Veldo Makine’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Veli Doğan, sürdürülebilir gelecek vizyonuyla projeler üretmeye, inovasyon ve çevre dostu teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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‘Döngüsel Ekonomi Dönüşümü’ ödülü Veldo Makine’nin
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MERSİN/EKONOMİ

Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği önceleyen ve ortak geleceği şekillendiren yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 16 farklı kategoride verilen 11. Sürdürülebilir İş Ödülleri, İstanbul’daki törende sahiplerini buldu. Türkiye’nin önde gelen firmaları arasından sıyrılan Aldo Grup bünyesindeki Veldo Makine, geri dönüşüm alanındaki Ar-Ge çalışmalarıyla ‘Döngüsel Ekonomi Dönüşümü’ ödülüne layık görüldü.

Gecede firma adına ödülü teslim alan Veldo Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Veli Doğan, “Döngüsel ekonomi değişiklikleri, geleneksel ‘kullan-at’ modeline dayalı doğrusal ekonominin yarattığı büyüme ve ekonomik sorunların ele alınması için önemli. Döngüsel ekonomi; atık azaltma, enerji tasarrufu ve en önemlisi de iklim değişikliğiyle mücadelede hayati öneme sahip. Aldo Grup olarak sürdürülebilir gelecek vizyonumuzla projeler üretmeye, inovasyon ve çevre dostu teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

 

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