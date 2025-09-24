Doret Habib: Görünmeyeni görünür kılmak iletişimin asıl sanatıdır

Doret Habib’in kariyeri 1993 yılında iletişim sektörüne adım atmasıyla başladı. 2003’te kurduğu D’oret İletişim Danışmanlığı ile yüzlerce CEO, üst düzey yönetici ve markaya stratejik iletişim, marka yönetimi, medya ilişkileri ve kriz iletişimi konularında danışmanlık verdi.

Mesleğini “büyük bir tutku” olarak tanımlayan Habib, kariyeri boyunca pek çok başarı hikayesine imza attı. Yıllar içinde “Yılın Altın Adamı” ve “Şirketleri Zirveye Taşıyan Kadınlar” gibi prestijli ödüllere layık görüldü. İmza attığı projeler, Birleşmiş Milletler dahil birçok kurum tarafından ödüllendirildi. UNICEF iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye Çocuk Hakları İmza Kampanyası ile ülkemizi dünyada en çok imza toplayan ülke haline getiren Habib, bu başarısı ile Birleşmiş Milletler’de Türkiye adına konuşma hakkı kazanan ilk iletişimci olarak da tarihe geçti.

Doret Habib’in portföyünde Down Sendromu Derneği ile hayata geçirilen “Pazartesi Sendromu” projesi ve Anadolu markalarının büyümesini sağlayan stratejiler ön planda. Özellikle sosyal fayda odaklı kampanyalarda elde edilen sonuçlar, Habib’in iletişimi sadece ticari değil, toplumsal bir değer yaratma aracı olarak gördüğünün göstergesi.

Krizlerden doğan güç

Kariyerinde işsiz kalmak, ekonomik krizler ve ağır bir trafik kazası gibi dönüm noktaları yaşayan Habib, tüm bu süreçlerin ona tek bir şeyi öğrettiğini söylüyor: “Kriz anlarında bile iletişim durmaz, durmamalı.” Ona göre iletişim yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Empati, zamanlama ve güven inşasının önemine dikkat çeken Habib, iletişimi bir “etki yaratma sanatı” olarak tanımlıyor: “Görünmeyeni görünür kılmak, duyulmayanı duyurmak ve hak edeni sahneye çıkarmak.”

Markalar için anlam üretmek

Habib’e göre günümüzde tüketiciler ürün değil, duygu satın alıyor. Bu nedenle perakende ve pazarlama sektörlerinde yalnızca tanıtım değil, güven ve itibar yaratmak da kritik. Projelerinde her zaman “doğru zamanlama, doğru mecra, doğru dil” üçlüsüne odaklanan Habib, sürdürülebilirliği de merkeze koyuyor: “Bir markanın itibarı 20 yılda inşa edilir ama kötü yönetilen bir iletişimle 5 dakikada yok olabilir.”

“Kişisel markalaşma bir lüks değil, gereklilik”

Habib, kişisel markalaşmanın çağımızda artık bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. “Hangi sektörde olursanız olun, fark edilmek ve kalıcı etki bırakmak için kişisel markanızı bilinçli şekilde inşa etmelisiniz” diyor. Ünlü kişilerle ve kamusal figürlerle yaptığı çalışmalarda, onların güçlü yönlerini öne çıkarırken, zayıf yönlerle yüzleşmelerini de sağlıyor. “İtibar yönetimi yalnızca işinizi iyi yapmanızla değil, nasıl algılandığınızla da ilgilidir” sözleriyle kişisel marka stratejisinin önemini özetliyor.

Habib’e göre iletişim, yalnızca doğuştan gelen bir yetenek değil; geliştirilebilir bir beceri. Başarılı iletişimin temelinde samimiyet, empati ve güven yer alıyor. “Gerçek etkileşim, kendinizi tanımak ve bunu açık yüreklilikle yansıtmakla başlar” diyor. Bugün verdiği danışmanlıklarla hem bireylerin hem kurumların kendi ışıklarını bulmalarına ve bunu görünür kılmalarına rehberlik ediyor.

“Mavi Çileğin Sırrı”nı bir marka inşa rehberi olarak kaleme aldı

2024 yılında yayımlanan ve kısa sürede yılın en başarılı iş kitabı seçilen “Mavi Çileğin Sırrı”, Doret Habib’in 30 yıllık meslek deneyiminin süzülmüş bir özeti niteliğinde. Habib, kitabında herkesin içinde keşfedilmeyi bekleyen özgün bir değer (yani “mavi çilek”) olduğuna dikkat çekiyor. Ona göre iş ve iletişim dünyasında sürdürülebilir başarı, bu eşsiz yönümüzü ortaya çıkarmak ve stratejik bir şekilde görünür kılmakla mümkün.

“Mavi Çileğin Sırrı”, yalnızca ilham veren bir kişisel gelişim kitabı değil, aynı zamanda bir marka inşa rehberi. Kitapta kişisel ve kurumsal markaların farklılaşma, itibar yönetimi, algı yaratma, hikâye kurgulama ve krizleri fırsata çevirme konularında izleyebilecekleri somut yöntemler yer alıyor. Habib, okura yalnızca “özünü bul” çağrısı yapmakla kalmıyor; aynı zamanda bu özün nasıl sahneye taşınacağına dair stratejik bir yol haritası da sunuyor. Bu yönüyle “Mavi Çileğin Sırrı”, yöneticilerden girişimcilere, iletişim profesyonellerinden kariyerinin başındaki gençlere kadar geniş bir kitle için yol gösterici bir kaynak olma özelliği taşıyor.

“Marka Marka Söyle Bana” YouTube kanalıyla da yöneticilere ve iletişim profesyonellerine ilham veren Doret Habib, krizleri fırsata çeviren iletişim stratejisti olarak eğitimlerini ve konferanslarını sürdürüyor. TUHİD Disiplin ve Etik Kurulu’nda görev alan Habib, güçlü vizyonu ve enerjisiyle markalara yalnızca bugün değil, yarın için de yol gösteriyor.