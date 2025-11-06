Dorlion Metal, 1,3 milyon Euro’luk yatırımla “dolu pano” üretecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Dorlion Metal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öter, fabrikanın devralınması süreci ve yeni hedefl er hakkında bilgi verdi. Öter, bugüne kadar boş pano üretiminde uzmanlaştıklarını, ancak her zaman “dolu pano” üretimini hedefl ediklerini belirterek, şunları söyledi: “Bu yatırımla bizim için stratejik bir adım attık. Bu fabrika daha önce hem Türkiye hem de yurtdışındaki şarj istasyonlarına yönelik panolar üretiyordu. Onların faaliyetlerini yakından biliyorduk, çünkü açıldıkları günden bu yana ihalelerinin büyük bölümünü biz üstlendik. Şirketin fabrikayı kapatma kararı sonrası biz de devralmak için girişimlerde bulunduk. İçerideki tüm şalt malzemeleri, makineleri, forkliftleri ve personeliyle birlikte komple satın aldık. Yaklaşık 1,3 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. Bu adımla, uzun süredir hedefl ediğimiz dolu pano üretimini kendi markamızla yapmaya başlayacağız.”

Yeni yatırımın sadece montaj hattı olarak planlanmadığını ifade eden Murat Öter, yılda 1000 adet içi dolu pano elektro montajı yapabilecek kapasite oluşturacaklarını vurguladı.

"Yeni makinelerimizin siparişlerini verdik"

Öter, “Yeni fabrika yaklaşık 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Mevcut fabrikamızda üretim devam edecek, yeni yer ise montaj hattı olarak çalışacak. Orada şu anda 20 kişilik bir ekip bulunuyor. Biz 20 kişi daha istihdam edip sayıyı 40’a çıkaracağız. Mevcut tesisimizde ise 70 kişi çalışıyor. Yeni yatırımla birlikte toplam istihdamı 110 kişiye ulaştırmayı hedefl iyoruz. Ayrıca mevcut fabrikamızda kapasitemizi yüzde 25 artıracağız. Yeni makinelerimizin siparişlerini verdik, 1 Kasım itibarıyla tamamını devreye alacağız” diye konuştu. Fabrikanın mevcut müdürü ve teknik ekibinin de Dorlion Metal’e katılacağını belirten Öter, bu birleşmenin şirketin kurumsallaşma sürecine güç katacağını dile getirdi. Dorlion Metal’in yeni dönemde sadece üretim kapasitesini değil, ihracat vizyonunu da büyüttüğünü ifade eden Murat Öter, “Dorlion, adını Eskişehir’in eski isminden alan köklü bir marka. Hedefimiz, bu ismi sadece Eskişehir’de değil tüm Türkiye’de bilinen bir marka haline getirmek. Yeni yatırımımızla içi dolu panolarımızı Avrupa’ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Bugün Türkiye’nin her noktasına ürün gönderiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, Avrupa pazarına kendi markamızla dolu panolar sunmak. Kurumsal yapıdan gelen bir ekibi bünyemize katmak vizyonumuza ivme kazandıracak” diye konuştu.

“Ekonomik zorluklara rağmen büyüyoruz”

Sektörde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen büyüme hedefl erinden vazgeçmediklerini vurgulayan Murat Öter, “Ekonomik anlamda fi nansman döngüsündeki sıkıntıları biz de yaşıyoruz ancak bu kısırlığa inat büyümeye devam ediyoruz. Her yıl yüzde 100 büyümeyi hedefl edik ve bu hedefl mizi sürdürmekte kararlıyız. 2025 yılı sonunda üç haneli çalışan sayısına ulaşmış olacağız. Dolu pano üretimiyle Dorlion Metal için yeni bir dönem başlıyor” dedi.