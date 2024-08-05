Dorlion Metal, ürün yelpazesini genişletmeye odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 2008 yılında başladığı kariyer yolculuğunda 2021 yılında çalıştığı yerden ayrılarak küçük bir ekiple kendi şirketini kuran Dorlion Metal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öter, kısa sürede inşa ettiği başarıyla sektörünün önde gelen firmalarından biri konumuna yükseldi.

Üretime başladıktan 10 ay sonra eski işyerindeki makine parkurunun yanı sıra birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarını da bünyelerine kattıklarını açıklayan Öter, 45 kişilik istihdama ulaşıp kapasitelerini ciddi oranda artırarak büyüme hızlarını katladıklarını vurguladı.

Üretim kapasitelerinin yıllık 900 ton olduğunu ve yüzde 85 kapasite ile çalıştıklarını anlatan Murat Öter, kaliteli ve rekabetçi ürünleriyle piyasada dikkat çektiklerini belirterek büyük ölçekli firmalarla rekabet edebilmek için sürekli yenilikler ve iyileştirmeler yaptıklarının altını çizdi. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Öter, "Ürünlerimizi daha çevreci ve fonksiyonel hale getirmek için yenilikçi yaklaşımlarla pazarın değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünler geliştiriyoruz. Bugünlerde piyasadaki mevcut ürünlerden farklı tasarıma sahip yeni bir modüler pano tasarımı üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Yılsonunda piyasaya sürmeyi planladığımız bu ürünle rekabetçiliğimizi artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kurumsal yapıya kavuşmayı hedefliyor

İleriye yönelik hedeflerinden de bahseden Murat Öter, öncelikli planlarının kurumsal yapıya kavuşmak olduğunu dikkat çekti. Bireylerin değil sistemin çalıştığı bir düzen kurmayı hedeflediklerini aktaran Öter, insan faktöründen uzaklaşarak makineleşmeyi ve tamamen robotik sistemlerle üretim yapabilecek bir altyapı oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. İhracat tarafında ise birkaç firmaya direk satış gerçekleştirdiklerini belirten Öter, sektördeki yerlerini daha da güçlendirmek istediklerini belirtti. Sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Murat Öter, "Günümüzde en büyük sıkıntımız navlun maliyetlerinin yüksek olması. Dolar kurunun yüksek seyri bizi ihracat noktasında avantajlı kılmasına rağmen yüksek maliyetler uzak doğu ülkelerine göre avantajımızı yitirmemize neden oluyor. Bu yüzden ihracat şansımız git gide azalıyor" ifadelerini kullandı.