Doruk Nilüfer, hasta kabulü için gün sayıyor

BURSA (EKONOMİ) - İleri teknoloji donanımları ile 13 ameliyathaneden 370 yatak kapasitesi, 11 termal havuzuna kadar pek çok ilkleri bünyesinde barındıran Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hakkında basın lansmanı gerçekleştirildi. Özel Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Bursa’ya sağlık sektöründe sunacakları hizmet ve imkanlarla fark yaratmaya hazırlandıklarını belirtti. Hastane hakkında da bilgi veren Namlı, “Hastanemiz 20 katlı olup, 6 katı bodrumda yer alıyor. İstenildiği zaman 370 yatak kapasitesine kadar çıkabiliyor. Ama biz yatak kapasitemizi 200-250 bandında tutmayı planlıyoruz. 100 uzman hekimle açılıyoruz, ilerleyen günlerde bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Hastanesi bünyesinde toplamda 78 yoğun bakım yatağımız bulunuyor. Bunlardan, 25’i erişkin yoğun bakımı, 8 kalp cerrahisi, 5 çocuk, 10 koroner, 30 yeni doğandan oluşuyor. Doğumhane katında ise, 3 doğumhanemiz olmakla birlikte, 5 yatağında doğuma uygun hasta odası bulunuyor. Doktor sayımızı zamanla 150’ye kadar çıkmayı düşünüyoruz. 750 personel misafirlerimize hizmet verecek. Yaklaşık 6 ay içerisinde de bu sayının bin 200 kişiye istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz. Doruk Hastaneleri, şu an bin 400 kişilik çalışanıyla hizmet veriyoruz” dedi.

“11 adet hidroklimatoloji termal havuz oluşturduk”

Bursa’dan İstanbul’a giden gitmek zorunda kalan hastalara da bir alternatif oluşturduklarını ve tıbbi teknolojik olarak eksikliklerinin bulunmadığının altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Bildiğiniz gibi İmparatoriçe Theodora M.S. 500'lü yıllarda Bursa'da termal sularda tedavi görmüştür. Bursa'nın aslında neredeyse unutulmaya yüz tutan bir termal tarihi var. Biz özellikle sağlık turizmi açısından Bursa'mıza kazanç olsun diye 11 adet hidroklimatoloji termal havuz oluşturduk. 120-160 metrekare büyüklüğünde sağlıklı yaşam merkezi için kullanılabilecek havuzlar bulunuyor. Tıbbi teknolojik olarak Bursa'da kamu ve özel hastaneler dahil hiçbirinde olmayan intraoperatif 3 Tesla MR'ına sahibiz. Hastanemizin inşaatı yaklaşık 4 yıl sürdü. Hastanenin çatısında 6,5 ton ağırlığında bir helikopterin inip kalkmasına müsait bir heliport alanı hazırlandı. Ayrıca nörolojik ve fizik tedavi hastaları için rehabilitasyon havuzları var. Bu hastanemiz bir onkoloji merkezi olacak. Radyoterapi ve kemoterapinin en ileri teknolojileri burada kullanılacak. Bursa'nın ihtiyacı olan ne ise bunların hepsini yapmaya çalıştık” diye konuştu.