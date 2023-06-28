Doruk Un, PanPan'ı tüm Türkiye’ye yayıyor

Türkiye un sanayisinin alması gereken bir mesafe var ise ilk sıraya markalaşma konulabilir. Anadolu ve Trakya topraklarına özgü, dünyanın başka coğrafyalarında yetişmeyen kaliteli buğday tarımının yanı sıra, modern tesislerindeki un üretimiyle dünya ticaretinde söz sahibi Türkiye, un sektöründeki marka yolculuğunu hızlandırması gerekiyor.

Bu konuda harekete geçip, epey yol alan şirketler de var. Bu şirketlerin başında Doruk Un geliyor. Alanında Türkiye’nin entegre kuruluşu olarak öne çıkan Doruk Un, 41 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın yanı sıra uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük endüstriyel unlu mamuller üreticilerinin tercihi olan PanPan markası ile perakende un pazarını da domine etmeye başlıyor. Marka, perakende atılımı ile evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler geliştiriyor.

Perakende markası PanPan ile evsel tüketimde de iddialı olacaklarını belirten Doruk Un’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, ‘‘Kısa dönem hedefimiz tedarik zincirimizi destekleyecek üretim ve lojistik yatırımları yaparak sektördeki gücümüzü daha da derinleştirmek. Tohumculuk tarafındaki know-how’ımız ve tecrübemizle geliştirdiğimiz PanPan ürünleri, perakende tarafındaki gücümüz olacak.’ şeklinde hedeflerini paylaşıyor.

Bünyesinde bulunan Ar-Ge departmanıyla birlikte PanPan markasında baklava, börek, mantı, kek unundan özel amaçlı buğday ununa ve tam buğday ununa kadar 4 çeşit farklı ürün geliştiren Doruk Un, organik un, antik tahıl unu, sebze karışımlı unlar, çavdar, kara buğday ve mısır gibi çeşitler için de çalışmalarını sürdürüyor. Börek, baklava, kek gibi farklı hamur işlerinde kullanılacak unun da farklılık göstermesi gerektiği bilinciyle hareket eden Doruk Un, PanPan’da kullanım amacına göre çeşitlenen unlarla tüketicinin radarına giriyor. Özellikle Trakya bölgesindeki yerel marketlerde yer alan ve kısa vadede tüm Türkiye çapında zincir marketlerde ulaşılabilir hale gelecek olan Doruk Un, kısa zamanda dijital pazar yerlerinde de bulunabilecek.