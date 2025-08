DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Ultra All Inclusive Resort’tan özel atölyeler

Her sezon farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden etkinlikleriyle misafirlerine keyifli bir tatil deneyimi sunan DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Ultra All Inclusive Resort, Ağustos ayı boyunca sanatı ve eğlenceyi buluşturduğu yaratıcı atölye programlarıyla her yaştan misafire ilham vermeye devam ediyor.

Hem yetişkinler hem de çocuklara özel etkinlikler planlandı

Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi günleri saat 16:00’da gerçekleşecek etkinliklerde hem çocukların hem de yetişkinlerin el becerilerini geliştireceği atölyeler ise şöyle; 1 ve 29 Ağustos’ta doğadan ilhamla hazırlanan Çiçek Dürbünü Atölyesi, 2 Ağustos’ta tatlı severleri buluşturan Cupcake Atölyesi, 8 Ağustos’ta misafirleri farklı dokularla tanıştıran Winkle Art Atölyesi, 9 Ağustos’ta hem işlevsel hem eğlenceli Yelpaze Atölyesi, 15 Ağustos’ta Bodrum’un mimarisinden esinlenen Renkli Evler ve Pencereler Atölyesi, 16 ve 23 Ağustos’ta kumaş çantaların kişiselleştirildiği Çanta Atölyesi, 22 Ağustos’ta yaratıcı el becerilerini zorlayan Dual Sketch ve 30 Ağustos’ta renkli fırça darbeleriyle kendi portrelerini oluşturan Renkli Portreler Atölyesi’ni kapsıyor.

Sanat, spor ve yaratıcılıkla dolu tatil deneyimi sunuyor

Açık hava sporlarından su aktivitelerine, çocuk ve yetişkin atölyelerinden canlı müzik ve DJ performanslarına uzanan zengin programlarıyla misafirlerine her anlarını dolu dolu geçirebilecekleri bir tatil deneyimi sunan tesis, sezon boyunca sanat, spor ve yaratıcılık temalı etkinliklerle konuklarını ağırlamaya devam ediyor.