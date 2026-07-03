Döveç Grup, KKTC'de yatırımcılara yeni nesil gayrimenkul modeli sunuyor

Proje kapsamında yatırımcılar Döveç Grup ile 10 yıllık kiralama sözleşmesi imzalıyor. Bu sözleşmeyle birlikte, satın alınan gayrimenkulün bedelinin %10'u her yıl kira geliri olarak yatırımcıya ödeniyor. 10 yılın sonunda yatırımcı, yatırdığı ana parayı tamamen geri almış oluyor. Üstelik gayrimenkulün mülkiyeti de kendisinde kalıyor.

Kiracı arama ve boş kalma riski gibi geleneksel kiralamanın getirdiği dertler ise devreye giren profesyonel otel işletim sistemi sayesinde tamamen ortadan kalkıyor; rezervasyon, kiracı organizasyonu ve tüm operasyon Döveç Grup tarafından yönetiliyor.

Courtyard konsepti yeni bir seviyeye taşınıyor

Courtyard Platinum, Döveç Grup'un daha önce geliştirdiği Courtyard yaşam konseptinin devamı niteliğinde tasarlandı. Courtyard Long Beach Holiday Resort'un ardından geliştirilen proje, geniş peyzaj alanları, yatay mimari anlayışı ve resort yaşam konseptiyle öne çıkıyor. Toplam 952 bağımsız bölümden oluşan projede stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yanı sıra bahçe katı ve çatı dubleksi alternatifleri de yer alıyor. Üç büyük iç avlu etrafında şekillenen mimari tasarım, açık alan kullanımını sosyal yaşamın merkezine taşıyor.

Geniş peyzaj ve yeşil yaşam alanları

Courtyard Platinum'da doğayla iç içe bir yaşam için kapsamlı peyzaj çalışmaları yürütülüyor. Projede yaklaşık 40 bin bitki, 700'ün üzerinde ağaç ve palmiye, 34 bin metrekare çim alan ile toplam 38 bin metrekareyi aşan yeşil alan oluşturuluyor. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve sosyal alanlarla desteklenen proje, sakinlerine şehir yaşamının temposundan uzak, açık alan odaklı bir yaşam sunuyor.

365 gün tatil konsepti

Courtyard Platinum, konut fonksiyonunun yanı sıra resort yaşam anlayışıyla tasarlandı. Projede açık ve kapalı yüzme havuzları, aquapark, SPA ve wellness merkezi, Türk hamamı, fitness salonu, tenis ve basketbol sahaları ile çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılar yer alıyor. Alışveriş sokağı, restoranlar, kafe, market ve sosyal yaşam alanları da proje içerisinde günlük yaşamı destekleyen hizmetler arasında bulunuyor.

Resort standartlarında hizmet anlayışı

Projede resepsiyon, kat hizmetleri, kuru temizleme, kuaför, elektrikli araç şarj istasyonları, görüntülü interkom sistemi, merkezi uydu altyapısı, jeneratör ve 7/24 güvenlik gibi birçok hizmet yatırımcı ve kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Engelli erişimine uygun tasarlanan ortak alanlar da projenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

İskele'nin gelişen lokasyonunda konumlanıyor

İskele'nin gelişen bölgelerinden birinde konumlanan Courtyard Platinum; Akdeniz sahiline 600 metre, Boğaz Halk Plajı'na 2 kilometre, Bafra Turizm Bölgesi'ne 15 kilometre, Ercan Havalimanı'na ise 50 kilometre mesafede bulunuyor.

Yatırım süreci profesyonel ekipler tarafından yönetiliyor

Courtyard Platinum'da yatırım yapanlar, yalnızca bir konut sahibi olmuyor; kiralama ve işletme süreçlerinin profesyonel ekipler tarafından yürütüldüğü entegre bir sisteme dahil oluyor. 10 yıllık kiralama sözleşmesi kapsamında rezervasyon yönetimi, kiracı organizasyonu ve işletme süreçleri profesyonel olarak yürütülürken, yatırımcı hiçbir operasyonel yükle uğraşmadan düzenli kira gelirini garantili şekilde elde ediyor. Bu model sayesinde yatırımcılar, İskele'nin gelişen gayrimenkul piyasasının uzun vadeli değer artışı potansiyelinden de faydalanabiliyor.

Proje detayları, güncel konut tipleri ve satış bilgilerine bu adresten ulaşılabilir.