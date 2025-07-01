DowAksa’nın satın alma süreci 3. çeyrekte tamamlanacak

BARIŞ SEDEF

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding’in iştiraki Aksa Akrilik olarak, 1968’de Yalova’da kuruldu. 1971’de 5000 ton/yıl kapasiteyle üretime başladı.

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, “Yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz yeniliklerle 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 400’e yakın müşterisi bulunan bir şirket haline geldik. 1400’den fazla çalışanımızla, 600 bin metrekarelik alanda, 355 bin ton/yıl kapasiteyle tek çatı altında dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisiyiz. Halıdan döşemeliğe, kazaktan çoraba, iplikten el örgüsüne, kadifeden kilim, battaniye, tente ve endüstriyel filtrelere kadar çok çeşitli alanlara, tekstil ve teknik tekstil hammaddesi tedarik ediyoruz. Bugün ulaştığımız konumda, günde yaklaşık 950 bin kilo üretim yaparak, 2 milyondan fazla kişiye triko giydirebilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

Bu yılın en önemli gelişmelerinden birisinin DowAksa’daki ortaklık yapısını yeniden şekillendirerek şirketin tamamen yerli sermaye yapısına kavuşması yönünde attıkları adım olduğunun altını çizen Tunçbilek, “Haziran ayında, Dow Europe Holding B.V.’ye ait yüzde 50 hisseyi devralmak üzere bağlayıcı hisse devir sözleşmesini imzaladık. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından, 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla DowAksa’yı satın alma sürecimiz tamamlanmış olacak. Bu adım, yalnızca akrilik elyaf alanındaki liderliğimizi pekiştirmekle kalmayacak; aynı zamanda karbon bazlı ileri malzeme teknolojilerinde küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olmamıza da zemin hazırlayacak” ifadelerini kullandı.

UHMWPE üretim hacmi kademeli olarak 500 tona çıkacak

Bu yıl hayata geçecek bir diğer önemli yatırımlarının UHMWPE (ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen elyaf) üretimini kapsayan Mithra projesi olacağına dikkat çeken Tunçbilek, “Kurşun geçirmez yelekten, ağır yük halatlarına kadar pek çok alanda kullanılan bu dayanıklı ve hafif malzemenin yerli üretimini sağlamayı hedeflediğimiz Ar-Ge odaklı projemiz kapsamında, 28 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik.Yıllık 350 ton kapasite ile başlayacak olan üretim, kademeli olarak 500 tona çıkarılacak. Bu yatırımla, yalnızca stratejik öneme sahip bir malzemenin yerlileştirilmesini sağlamıyor; aynı zamanda Türkiye’nin dışa bağımlılığını da azaltmayı ve stratejik üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Aksa Akrilik’in teknik tekstiller alanındaki bir diğer önemli hamlesi ise Aksafil yatırımı oldu. İç mekan döşemelik kumaşların yanı sıra, tekne ve yatlarda kullanılan döşemelik kumaş ve tente uygulamalarında kullanılan iplik üretimini hedefleyen bu tesisin ilk fazı, 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlandı ve yıllık 4.000 ton/yıllık üretim kapasitesine ulaşıldı. Yıl sonuna kadar bu kapasitenin 7.000 tona çıkarılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Hidrojen tankı üzerine çalışmalar devam ediyor

2025’in başında ileri malzeme stratejilerinin bir parçası olan Epsilon Kompozit hisselerinin yüzde 54’ünü satın aldıklarına değinen Tunçbilek, “Böylece Epsilon Kompozit’in tamamı Akkök Holding bünyesine dahil olmuştu. Epsilon’un hidrojen yakıt depolama teknolojileri odağında büyüme stratejisi kapsamında geliştirilen ve Epsilon-DowAksa-Akkim ortak projesi olan hidrojen tankı üzerindeki çalışmalarımız ise devam ediyor. Otomotiv sanayine çözüm üretmek ve havacılıkta hidrojen kullanımına yardımcı olabilmek adına tasarladığımız bu yüksek teknoloji ürününün yüzde 90’ın üzerinde yerli olarak üretilmesini hedefliyoruz. Havacılık başta olmak üzere çeşitli ağır sanayi sektörlerine kompozit parçaları üreterek ihraç eden Epsilon Kompozit, yeni üretim tesislerine taşınarak ve yeni kapasiteler ilave ederek gelişmeye devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

2024’te yüzde 82 kapasite kullanım oranıyla çalıştı

Geçtiğimiz yıl 28,3 milyar TL ciroya ulaşırken, zorlu piyasa koşullarına rağmen 4,5 milyar TL FAVÖK elde ederek operasyonel kârlılıklarını koruduklarına vurgu yapan Tunçbilek, “Aynı zamanda 35,6 milyar TL'yi aşan varlık büyüklüğü, güçlü özkaynak yapısı, sadece bugünkü finansal sağlamlığımızın değil, aynı zamanda uzun vadeli büyüme vizyonumuzun da bir göstergesi oldu. Operasyonel kârlılık oranlarını korurken, geleceğe dönük yatırımlarımızı da hız kesmeden sürdürdük.

2024 yılında,rakiplerimize göre ürün çeşitliliğimizin fazla olmasının olumlu yansımasıyla yüzde 82 kapasite kullanım oranıyla çalıştık ve özellikle teknik ürünlerimizde kayda değer büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme, katma değerli ürün grubumuzda elde ettiğimiz yetkinliğin ve operasyonel planlama ile verimlilikteki başarımızın somut bir göstergesi oldu. Bu başarı, ekonomik olarak doğru stratejilerimizin yanı sıra, aynı zamanda yeni nesil yatırımların, etkili süreç yönetiminin ve ekip sinerjisinin sonucudur. 2025 yılında hedefimiz; yüksek teknolojiye dayalı üretim yetkinliklerimizi artırmak, dijitalleşmeyi tüm iş süreçlerine entegre etmek ve global pazarda rekabetçiliğimizi daha da güçlendirmektir” diye konuştu.