  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Doyuyo, eş zamanlı 5 yeni şube ile büyüme yolculuğunu hızlandırdı
Takip Et

Doyuyo, eş zamanlı 5 yeni şube ile büyüme yolculuğunu hızlandırdı

Fast casual konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yaratan Doyuyo, Türkiye genelinde büyümesini sürdürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doyuyo, eş zamanlı 5 yeni şube ile büyüme yolculuğunu hızlandırdı
Takip Et

İstanbul, Kocaeli, Isparta ve Antalya’da bir günde açtığı 5 yeni şube ile markanın büyüme kararlılığı bir kez daha ortaya çıktı. 25 yıllık deneyimiyle gıda perakendesi alanında hizmet veren PardoFood çatısı altındaki Doyuyo, yeni şubeleriyle lezzetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırıyor. Mecidiyeköy Cadde, Gebze Center, Mall of Antalya, Isparta İYAŞ Park ve Ümraniye Buyaka AVM, Doyuyo müdavimlerinin yeni buluşma noktaları oldu.

Doyuyo, eş zamanlı 5 yeni şube ile büyüme yolculuğunu hızlandırdı - Resim : 1

PardoFood Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, “Önceliğimiz, Doyuyo lezzetini Türkiye’nin her yerinde aynı deneyimle yaşatmak. Eş zamanlı olarak açtığımız 5 şube, büyüme kararlılığımızın güçlü bir göstergesi. Her şubemiz, değişmeyen doyuruculuğu ve yüksek kalitesiyle markamızın gücünü yansıtıyor. Tüketicilere ulaşmayı ve yatırımcılara kazançlı fırsatlar sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Doyuyo’nun Türkiye’de 18 şehirde 65 şubesi bulunuyor. Yapım aşamasındaki 11 yeni şube ile büyümesini sürdüren zincir, her yıl ortalama 15 restoran ve 15 paketleme noktası açmayı hedefliyor. Yurt dışı planları kapsamında 2024’te Dubai Mall’da açılan ilk şubenin ardından, ikinci şube için Dubai Expo City ile sözleşme imzalandı. Doyuyo, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına da açılmayı planlıyor.

 

Şirket Haberleri
Sabancı Holding'den yılın ilk yarısında 42 milyar TL'lik kombine yatırım
Sabancı Holding'den yılın ilk yarısında 42 milyar TL'lik kombine yatırım
Logo Yazılım net kârını 1 milyar 51 milyon liraya çıkardı
Logo Yazılım net kârını 1 milyar 51 milyon liraya çıkardı
elemeği.com kadın üreticilere dijital köprü oldu
elemeği.com kadın üreticilere dijital köprü oldu
Dünya otomotiv devi artık silah üretecek!
Dünya otomotiv devi artık silah üretecek!
TAB Gıda, güçlü büyümesini sürdürdü ve restoran açılış hedefini yükseltti!
TAB Gıda, güçlü büyümesini sürdürdü ve restoran açılış hedefini yükseltti!
Temmuzda konut satışları zirvede: Orta gelirli kredide zorlanıyor
Temmuzda konut satışları zirvede: Orta gelirli kredide zorlanıyor