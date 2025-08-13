Doyuyo, eş zamanlı 5 yeni şube ile büyüme yolculuğunu hızlandırdı

İstanbul, Kocaeli, Isparta ve Antalya’da bir günde açtığı 5 yeni şube ile markanın büyüme kararlılığı bir kez daha ortaya çıktı. 25 yıllık deneyimiyle gıda perakendesi alanında hizmet veren PardoFood çatısı altındaki Doyuyo, yeni şubeleriyle lezzetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırıyor. Mecidiyeköy Cadde, Gebze Center, Mall of Antalya, Isparta İYAŞ Park ve Ümraniye Buyaka AVM, Doyuyo müdavimlerinin yeni buluşma noktaları oldu.

PardoFood Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, “Önceliğimiz, Doyuyo lezzetini Türkiye’nin her yerinde aynı deneyimle yaşatmak. Eş zamanlı olarak açtığımız 5 şube, büyüme kararlılığımızın güçlü bir göstergesi. Her şubemiz, değişmeyen doyuruculuğu ve yüksek kalitesiyle markamızın gücünü yansıtıyor. Tüketicilere ulaşmayı ve yatırımcılara kazançlı fırsatlar sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Doyuyo’nun Türkiye’de 18 şehirde 65 şubesi bulunuyor. Yapım aşamasındaki 11 yeni şube ile büyümesini sürdüren zincir, her yıl ortalama 15 restoran ve 15 paketleme noktası açmayı hedefliyor. Yurt dışı planları kapsamında 2024’te Dubai Mall’da açılan ilk şubenin ardından, ikinci şube için Dubai Expo City ile sözleşme imzalandı. Doyuyo, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına da açılmayı planlıyor.