DP World Evyap, 2025 yılında 1 milyon TEU konteyner elleçleme başarısına ulaştı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU

DP World, küresel ticaretin geleceğini yeniden şekillendirerek dünyanın her yerinde yaşamları iyileştirmeyi hedefliyor. Altı kıtada, 125 binin üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteren şirket, küresel altyapıyı yerel uzmanlıkla birleştirerek kesintisiz tedarik zinciri çözümleri sunuyor. Limanlar ve Terminallerden Denizcilik Hizmetlerine, Lojistikten Teknolojiye kadar geniş bir yelpazede, inovasyonu kullanarak ticaretin daha iyi yollarını oluşturuyor. Şirket, üretim hattından müşterinin kapısına kadar yaşanabilecek kesintileri de en aza indiriyor.

DP World Evyap, 2025 yılı itibarıyla Körfez ve Yarımca terminallerinde toplam bir milyon TEU konteynerini elleçleyerek önemli bir operasyonel dönüm noktasına ulaştı. Bu başarı, şirketin Türkiye’de liman operasyonlarını ileri taşıyan kapsamlı yatırım programının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

İleri teknoloji çözümler öne çıkıyor

Operasyonel verimliliği artırmaya yönelik bu yatırımlar arasında, Türkiye’de ilk kez bir limanda kullanılan uzaktan kumandalı vinçler ile yüksek hızlı X-ray tarama sistemleri gibi ileri teknoloji çözümleri öne çıkıyor. Ayrıca terminalin hizmet kapsamı genişletilerek proje kargosu ve ağır yük elleçlemeye yönelik kabiliyetler güçlendirildi.

Yeni vinçlerle terminalde güvenlik standartları ve üretkenlik daha da yükselecek

DP World Evyap’ın büyüme stratejisinin merkezinde yer alan bu yatırım programı, şirketin 2027 sonuna kadar Doğu Avrupa bölgesindeki gelirlerini iki katına çıkarma hedefini destekleyecek şekilde tasarlandı. Programın bir sonraki aşaması kapsamında, Şanghay’dan Körfez Terminali’ne üç yeni uzaktan kumandalı vincin teslim edilmesi planlanıyor. Bu vinçlerin operasyonlara dahil olmasıyla birlikte, terminalin güvenlik standartlarının daha da yükseltilmesi ve üretkenliğin yeni bir seviyeye taşınması hedefleniyor.



DP World Doğu Avrupa İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kris Adams

“Operasyonel hedeflerimiz daha da yüksek olacak”

DP World Evyap, Temmuz 2024’te DP World ile Evyap Grubu arasında gerçekleşen stratejik birleşme sonucunda faaliyetlerine başladı. Bu birleşme, Doğu Marmara’nın en büyük, Türkiye’nin ise ikinci en büyük limanının ortaya çıkmasını sağladı. Yeni yapı, Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirirken, müşterilere Uzak Doğu ticaret rotalarına doğrudan erişim imkanı sunuyor.

Türkiye’nin lojistik ekosistemindeki stratejik konumun güçlenmesine dikkat çeken DP World Doğu Avrupa İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kris Adams “Bu yıl 1 milyon TEU elleçleme hedefine ulaşmamız, Körfez ve Yarımca terminallerimizde inşa ettiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz güçlü operasyonel kabiliyetlerin açık bir göstergesidir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye’nin lojistik ve ticaret ekosistemine halihazırda kattığımız değeri de sayısal olarak ortaya koyuyor. Gelecek yıl ise operasyonel hedeflerimiz daha da yüksek olacak” dedi