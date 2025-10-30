DP World Evyap “sayısallaşmanın getirdiği değişime uygun’ yetenek gelişimi programı uyguluyor

Mehmet KAYA/EKONOMİ

EKONOMİ’ye programa ilişkin yazılı olarak bilgi veren DP World Doğu Avrupa İcra Başkan Yardımcısı Kris Adams, sayısallaşmanın getirdiği değişimin lojistik sektöründe çalışanların yetenek gelişiminde özel yaklaşımları gerekli kıldığını vurguladı.

Çalışan yetkinlikleri ve liderlik ön planda

Kris Adams, değişen ekonomi ve müşteri istekleri içinde, lojistik sektöründe çeviklik, sayısal yetkinlik ve güçlü liderliğe kritik bir ihtiyaç ortaya çıktığını görmelerinin ardından, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi ve kariyer ilerlemelerine yönelik çözüm geliştirdiklerini vurgulayarak, “Ticaret yolları değiştikçe ve tedarik zincirleri dijitalleştikçe, iş gücümüzün de bu dönüşüme paralel şekilde evrilmesi gerekiyordu.” dedi.

İhtiyaç duyulan 3 temel çözüm

Kris Adams başarı örnekleri görülen Yetenek Geliştirme Programının firmaların insan kaynağı yönetiminde ihtiyaç duyduğu 3 temel çözümü gerçekleştirdiğini vurgulayarak bunları; 1-Sayısallaşmanın etkisiyle artan otomasyon ile bu olgudan kaynaklı olarak müşterilerin çeşitlenen taleplerini/sunulan hizmetleri yerine getirebilecek işgücünün hazırlanması, 2- çalışanlara kariyerlerinde ilerleme yolları vererek, kariyer basamakları için adayların planlanması ve bu yolla çalışan sirkülasyonunu azaltmak, 3- erkek egemen operasyonel pozisyonlarda çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak olarak sıraladı.

“Doğru yetenek, doğru gelişim yolu”

Şirketin yeteneği en büyük şirket varlığı olarak değerlendirerek bu programı tasarladığını belirten Kris Adams, yeteneğe yatırımın operasyonların kaliteli hale gelmesi yanında ticari büyümeye de katkı verdiğini, her çalışanın kendi kariyerlerini geliştirirken, şirketin uzun vadeli hedeflerine katkı verecek bir donanıma sahip olmasının istendiğini anlattı

Yetenek Geliştirme Programını “doğru yetenek, doğru gelişim yolu” ilkesiyle tasarladıklarını belirten Kris Adams, sürekli değişim içindeki lojistik sektöründe teknik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesini stratejik hedef olarak belirlediklerini vurguladı. Şirketin hedefleriyle, çalışanların kariyer gelişimlerinin örtüştürüldüğünü belirten Adams, herkese tek bir model kariyer gelişimi yerine, eğitim, mentorluk, rotasyon, fonksiyonlar arası proje çalışmaları ile geniş bir alanda fırsatlar sunulduğunu, iç mobiliteyi artırarak liderlik yapmak isteyenleri teşvik ettiklerini söyledi. Bu kapsamda, programı sadece teknik yeterliliklerin geliştirilmesi değil, analitik düşünme, iletişim, liderliği de içeren temel yetkinlik setleri sunduklarını vurguladı.

DP World Evyap’ta kadın çalışan Avrupa ortalamasının 2 katından fazla

Eşitlik sağlamaya yönelik ihtiyaca dikkati çeken Kris Adams, DP World Evyap’ta kadın çalışanların sayısının yüzde 21’e ulaşmasını örnek göstererek, bu oranın yüzde 9 olan Avrupa ortalamasının da üzerinde olduğunu; kadınların vinç operasyonlarından planlama ve liderliğe kadar geniş bir alanda görev üstlendiklerini kaydetti.

Her çalışanın sürekli izlenen performansına göre yetenek gelişimi gramınınnin bileşenlerine dahil edildiğini kaydeden Adams, çalışanlara eşit ve şeffaf erişim imkanı sunulduğunu vurguladı.

DP World Yetenek Geliştirme Programı iş gücünde dönüşüm aracı oluyor

Program sayesinde somut sonuçlara ulaştıklarını son 5 yılda 200 çalışanın terfi sürecini tamamladığını, operasyonların etkinlik ve verimliliğinin arttığını anlatan Kris Adams, bunlara ilave olarak hata oranlarında azalma, iş akışında hızlanma, kaynak israfını azaltmada iyileşmeler görüldüğünü belirtti. DP World Doğu Avrupa İcra Başkan Yardımcısı Kris Adams, programın sektörde yeni bir insan kaynağı modeli olabileceğini belirterek, “DP World Evyap Yetenek Geliştirme Programı, hem DP World içinde hem de dışarıda ölçeklenebilir ve ölçülebilir bir yetenek programı modeli olarak yapılandırılmıştır. Kadın temsili, iç kariyer geçişleri, çalışan bağlılığı ve performans göstergelerinde gözlemlenen etkiler, bunun yalnızca bir iş gücü programı değil, aynı zamanda bir dönüşüm aracı olduğunu kanıtlamaktadır” dedi.

Adams, DP World Evyap’ta son 5 yılda çalışanların yüzde 41,7’sinin terfi aldığını, kadın çalışanların yüzde 33’ünün terfi aldığını, endüstrideki cinsiyet barajını aşarak kadınların kariyerinin ilerlemesinin istisna değil norm haline geldiğini söyledi.