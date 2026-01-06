DP World, Türkiye’nin yumurta üreticilerini Orta Doğu ve ABD’ye bağlayan yeni soğuk zincir koridorunu açtı

DP World, Türk yumurta üreticilerinin Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüketicilere ulaşmasını sağlayan yeni bir soğuk zincir koridorunu hayata geçirdi. Bu adım, Türkiye’nin tarım ürünlerinde küresel ölçekte lider ihracatçılardan biri olma konumunu daha da pekiştiriyor. Söz konusu hizmet; yumurta başta olmak üzere bozulabilir ürünlerin Türkiye’deki çiftliklerden Dubai, Kuveyt, Bahreyn ve ABD gibi pazarlardaki perakende ağlarına güvenli ve verimli şekilde ulaştırılmasını mümkün kılıyor. İlk aşamada haftalık servisle aylık 6,7 milyon yumurta taşınması planlanıyor. Talebe göre ölçeklenebilen kapasitesiyle DP World, koridor olgunlaştıkça yıllık taşıma hacminin 450 milyon yumurtaya kadar çıkmasını öngörüyor.

Koridor, deniz yolu üzerinden işletiliyor. Yumurtalar, DP World’ün küresel liman ve aktarma ağında 7/24 görev yapan uzman ekiplerin desteğiyle soğutmalı konteynerler içinde taşınıyor. Sürekli sıcaklık takibi ve uluslararası sertifikalara sahip soğuk hava depolama tesisleri sayesinde ürünlerin çıkış noktasından nihai müşteriye kadar optimum tazeliğini koruması sağlanıyor, üreticiler ve alıcılar için tam şeffaflık ve güvence sunuluyor.

World Integrated Trade Solution (WITS) verilerine göre Türkiye, 2024 yılında Hollanda ve Polonya’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü yumurta ihracatçısı konumunda yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin yumurta ihracatının yaklaşık %40’ını alarak en önemli ticaret ortağı oldu. DP World ise deniz yoluyla taşınan toplam hacmin halihazırda %30’unu yönetiyor.

Doğru teknoloji ve küresel altyapı, bozulabilir ürün taşımacılığında belirleyici rol oynuyor

Bozulabilir ürün taşımacılığında akıllı lojistiğin kritik rolünü vurgulayan DP World Doğu Avrupa İcra Başkan Yardımcısı Kris Adams “Yumurta hassas bir ürün, ancak doğru teknoloji, uzmanlık ve küresel altyapı birleşimiyle kıtalar arasında güvenli ve verimli şekilde taşınabiliyor. Bu yeni hizmet, Türkiye’nin tarım sektörü için önemli fırsatlar yaratırken, akıllı lojistiğin bozulabilir ürün ticaretinde nasıl yeni ufuklar açabileceğini de ortaya koyuyor. Her müşteri için özel olarak kurgulanmış çözümler sunabiliyoruz.” dedi.

Yeni hat, DP World’ün küresel soğuk zincir bağlantılarını güçlendirmeye yönelik daha geniş stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, büyüyen küresel lojistik ağına en güncel soğuk zincir teknolojilerini, özel paketleme süreçlerini ve gerçek zamanlı izleme sistemlerini entegre ederek ürünlerin yolculuk boyunca tazeliğini ve bütünlüğünü korumasını sağlıyor.

DP World, bu yılın başlarında Fas ile Birleşik Krallık ve Kuzey Avrupa arasında Atlas Servisi’ni devreye aldı. Bu kapsamda yıllık 150 bin tona kadar taze ürün, karayolundan deniz yoluna kaydırılarak kamyon taşımacılığına kıyasla emisyonlar %70’e varan oranlarda azaltıldı. DP World gemileri ve 1.250 adet yeni 40’ high-cube soğutmalı konteynerden (reefer) oluşan filo ile yürütülen haftalık servis sayesinde, Fas’ın başlıca üretim bölgelerinden Avrupa’daki perakende ağlarına domates, yaban mersini, biber ve narenciye ürünleri ulaştırılıyor.

Bu girişimler birlikte değerlendirildiğinde, DP World’ün gıda güvenliğini destekleyen, üreticileri yeni uluslararası tüketicilerle buluşturan; dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir soğuk zincir çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığını net biçimde ortaya koyuyor.