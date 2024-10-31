d.ream, catering hizmetlerindeki yeni yapılanmasının tanıtımını gerçekleştirdi

Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir büyümeye odaklanan d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management), misafirlerine ilham verici deneyimler sunmaya devam ediyor. Markanın vizyonunu misafirlerinin istedikleri her yere taşıyan d.ream Catering’in tanıtım lansmanı Maslak 42 Goodspaces’te yapıldı. Sanat, iş dünyası ve gastronomi basınından seçkin misafiler ve kanaat önderlerinin yoğun ilgi gösterdiği lansmanda, d.ream Catering’in zengin lezzet seçkisinden özel menüler misafilere sunuldu.

Arkasında 12 yıllık lezzet yolculuğu var

Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Alper Önder, sektörde fark yaratacak işlere imza atmak üzere yola çıktıklarını belirterek, “12 yıllık yeme-içme deneyimimizi catering alanına taşıdık. 2023 yılı başında misafirlerimiz için bu deneyim yolculuğuna başlamıştık ve şimdi ilk büyük lansmanımızı yapıyoruz. Altı ana kategoride hizmet sunuyoruz: Grup yemekleri, düğünler ve kutlamalar, istenilen yere dış mekan catering hizmeti, kurumsal etkinlikler, geniş katılımlı davetler, gala ve lansmanlar. Bonus Parkorman, Yapı Kredi bomontiada, Volkswagen Arena gibi hem satışını, hem organizasyonunu, hem de yeme-içme hizmetlerini yönettiğimiz venuelerimize ilaveten Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde tüm yeme-içme ve catering hizmetlerini d.ream olarak sağlıyoruz.

Önder, d.ream Catering’in farkını da şöyle anlattı:

“Kurumların güvenilir iş ortağı olmak için yola çıktık. Misafirlerimizin isteklerini en iyi şekilde karşılamak ve güven vermek temel hedefimiz. Doğuş Grubu’nun kurumsal gücünü arkamıza alıyoruz. Yüksek gıda ve hijyen standartlarımız, geniş bir marka portföyümüz var. Restoranlarımızdan seçtiğimiz lezzetlerle zengin menü seçenekleri sunuyoruz. Misafir memnuniyeti en önemli önceliğimiz; her zaman ‘Bizim patronumuz misafirlerimiz, misafirlerimiz ne derse o’ diyoruz. Sürdürülebilirlik de bizim için çok önemli, bu alanda çok ciddi yol aldık. Tarladan sofraya' yaklaşımıyla hem Türkiye’deki çiftçileri destekliyor hem de tüm ürünlerimizi yerel üreticilerden temin ediyoruz.”

Beş duyuya hitap eden deneyimler

Birbirinden seçkin lezzetleri en prestijli organizasyonlarla buluşturan d.ream Catering, deneyimli şefleri ve uzman servis ekipleriyle özel davet ve etkinliklerde hizmet sunuyor. Rafine hizmet anlayışıyla, iş yemeklerinden kurumsal etkinliklere, ürün lansmanlarından düğünlere, kokteyllerden VIP davetlere kadar her tür etkinliği eşsiz ve özel kılmayı başarıyor. Festival, gala yemeği, yılbaşı etkinliği gibi büyük organizasyonlarda da aynı özeni göstererek, misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Uçtan uça catering hizmeti

d.ream Catering, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre konsept, sunum ve styling hizmeti sunarak, etkinliklere kişiselleştirilmiş dokunuşlar katıyor. d.ream Catering, yalnızca menülerle sınırlı kalmayan hizmetleri, tadım etkinlikleri, menü tasarımı ve müzik danışmanlığı gibi detaylarla da destekliyor.



