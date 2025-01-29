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Dream Games 2,5 milyar dolarlık finansman arayışında

Türk mobil oyun şirketi Dream Games, 2.5 milyar dolarlık finansman sağlamak için yatırımcılarla görüşüyor. Şirket, Goldman Sachs ile anlaşarak yarısını kredi, yarısını hisse karşılığında toplamayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Dream Games 2,5 milyar dolarlık finansman arayışında
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Türk mobil oyun yapımcısı Dream Games, 2.5 milyar dolar finansman sağlamak için yatırımcılarla görüştüğü öğrenildi. Bloomberg News'un konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, finansmanın yarısını kredi olarak, yarısını da hisse karşılığında sağlamayı planlarken, yatırımcılarla görüşmesi için Goldman Sachs Group ile anlaştı.

Hedeflenen finansmanda şirketin değeri yaklaşık 5 milyar dolar olarak belirlenirken, şirket 2022'de 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Şirket, sağlayacağı yeni finansmanla girişim sermayesi şirketleri gibi mevcut yatırımcılardan paylarını geri satın almayı planlıyor.

2022'de 1.8 milyar dolara satıldı

2019'da İstanbul'da kurulan Dream Games, 2022'de 1.8 milyar dolar karşılığında Zynga'ya satılan Peak Games'in eski kıdemli çalışanları tarafından kuruldu. Yapılan tahminlere göre şirketin Royal Match adlı oyunu 2023'te Candy Crush'ı geçerek en çok hasılat elde eden oyunu oldu.

Sektörü takip eden Sensor Tower verilerine göre Royal Match 1.4 milyar dolar hasılatla geçen yıl uygulama içi satın alımlarda dünya çapında üçüncü oldu.

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