Dreame Tech, akıllı ev teknolojilerindeki liderliğini Super Bowl NBC’de yayınlanan reklamıyla Prime Time’da küresel sahneye taşıdı

Akıllı ev teknolojilerinde öncü markalarından Dreame Tech, bugüne kadarki en kapsamlı küresel medya hamlesini, 9 Şubat’ta Super Bowl Game Day sırasında yayınlanan, milyonlarca dolarlık ulusal televizyon reklamıyla duyurdu.

“Yaklaşık on yıldır akıllı ev teknolojilerinde sınırları zorluyoruz ve şimdi bu yaklaşımımızı Kuzey Amerika’daki tüketicilerle doğrudan buluşturuyoruz” diyen Dreame Tech Kuzey Amerika Genel Müdürü Ana Wang, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu reklam yalnızca görünürlükle ilgili değil; aynı zamanda güçlü bir taahhüdün ifadesi. ABD pazarına uzun vadeli bir yatırım yapıyoruz ve Dreame’yi güvenilir bir ev markası haline getirirken, Amerikan hanelerinin ihtiyaçlarına özel inovasyonlar geliştirmeye devam ediyoruz.”

NBC’nin yerel yayın ağı genelinde ekranlara gelen ve televizyonun en çok izlenen gecelerinden birinde milyonlarca haneye ulaşan reklam filmi; ödüllü robot süpürgelerden çim biçme makinelerine, aksiyon kameralarından Nebula Next 01 elektrikli süper otomobil Hypercar’a uzanan Dreame’nin kapsamlı teknoloji ekosistemini gözler önüne seriyor.

İlgili reklam, şirketin çok sektörlü teknoloji vizyonunu ve küresel ölçekteki genişleme stratejisini güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Markanın inovasyon gücünü ortaya koyan ve bugüne kadar 50’den fazla ödül kazanan ürün portföyünün yarattığı ivmenin üzerine inşa edilen reklam filmi; Dreame’nin akıllı yaşam ekosistemini gözler önüne seriyor.