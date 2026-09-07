Dreame’nin Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ve X60 Pro Ultra Complete modellerine ödül

Dreame, IFA 2026 kapsamında iki önemli IFA Innovation Awards ödülünün sahibi oldu. Markanın robot süpürge modellerinden Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, “Smart Home” kategorisinde; X60 Pro Ultra Complete ise “Home Appliances” kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu başarı, Dreame’nin robot süpürge ve akıllı temizlik teknolojilerindeki konumunu güçlendiren önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

180°C buhar teknolojisiyle temizlikte yeni dönem

IFA 2026’da tanıtılan Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, markanın yeni amiral gemisi rulo paspas robot süpürgesi olarak geleneksel paspaslama deneyiminin ötesine geçiyor. 180°C buhar teknolojisiyle zemin temizliğinde bir ilke imza atan model, suyu saniyeler içinde yüksek güçlü buhara dönüştüren özel buhar üretim sistemiyle çalışıyor. Dört farklı çıkış noktasından zemine aktarılan buhar, en zorlu ve kurumuş lekelerin dahi yumuşatılmasına yardımcı oluyor. Gerçek zamanlı sıcak suyla paspaslama, 18N basınç uygulama gücü ve dakikada 300 RPM rulo dönüş hızı ile bir araya gelen teknoloji, yüzde 99,999 oranında bakteri giderimi sağlıyor. SGS tarafından gerçekleştirilen bağımsız testlerde doğrulanan bu performansın yanı sıra model, önceki nesle kıyasla paspas erişim mesafesini iki katına çıkararak 8 cm’ye kadar uzatıyor.

Çift eklemli robotik kol ile temizlikte daha geniş erişim

Mayıs ayında lanse edilen Dreame X60 Pro Ultra Complete ise Dreame’nin çift eklemli robotik kol teknolojisine sahip ilk modeli olarak öne çıkıyor. İki katmanlı robotik kol yapısının entegre edilmesiyle dairesel paspas 18 cm’ye, yan fırça ise 12 cm’ye kadar uzayabiliyor. Bu teknoloji, temizlik sırasında oluşabilecek kör noktaları önemli ölçüde azaltırken; duvar dipleri, mobilya girintileri, sandalye ayakları ve diğer dar alanların daha etkili şekilde temizlenmesine olanak tanıyor.

Dreame’nin inovasyonlarına IFA 2026’dan iki ödül

Ödül sonuçları, Berlin’deki CityCube’da düzenlenen IFA Innovation Stage kapsamında açıklandı. İki ödüllü ürünün yanı sıra Dreame AirStyle Pro 2 saç şekillendirici, Dreame A4 AWD Pro 5000 Robotik Çim Biçme Makinesi, Dreame H50 Self Clean Hava Nemlendirici ve Dreame Pano10 Station Cam Temizleme Robotu da IFA Innovation Awards kapsamında “Honoree” olarak seçildi.

Dreame, bu yıl IFA tarihindeki en geniş katılımıyla 7.1a ve 7.1b numaralı iki ayrı holde ziyaretçilerini ağırlıyor. Ödül alan ürünler ve “Honoree” seçilen modeller fuar alanında ziyaretçilerin deneyimine sunuluyor.