Drogsan İlaçları, 50. yılında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli önemli ilaç şirketlerinden Drogsan İlaçları, 50. yıl dönümünü kutladığı bu özel yılda ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Şirket, 2023 yılına ait çevresel, sosyal ve ekonomik performansını kamuoyu ile paylaşırken, geçmişteki başarılarını ve geleceğe dair taahhütlerini de bir arada sundu.

Drogsan İlaçları Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Dr. Sabri Öncel, “Kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz ‘Sağlığa Saygı’ ilkesi ve sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda hem kurumsal hedeflerimize ulaşmayı hem de tüm paydaşlarımızın beklentilerine yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar hep topluma, çevreye ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı gözeterek hareket ettik. Bugün sürdürülebilirliği stratejimizin kalbine yerleştiriyor, sadece finansal performansımızla değil, çevresel ve sosyal katkılarımızla da değer yaratıyoruz. Bu rapor, ikinci 50 yılımıza daha güçlü bir başlangıç yapmamızı sağlayacak” dedi.

Çevresel sorumlulukta somut adımlar

Drogsan, iklim değişikliği ve çevresel risklerle mücadelede önemli adımlar attı. 2023 yılında üretim tesisinin Sıfır Atık Belgesi alması, karbon ve su ayak izi ölçüm çalışmalarının başlaması ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlar öne çıkan uygulamalar arasında yer aldı. Şirket bu dönemde toplam sera gazı emisyonunu 30.469 ton CO₂e olarak hesapladı, yıllık 64 bin m³’lük su ayak izini ölçümleyerek tasarruf odaklı projeler geliştirdi.

İnsana saygı, topluma katkı

‘İnsana Saygı’ anlayışının bir yansıması olarak çalışan refahı, iş sağlığı ve güvenliği, fırsat eşitliği ve toplumsal katkı odaklı uygulamalarını sürekli geliştiren Drogsan, bu kapsamda kadınların iş hayatına katılımını ve yönetim kademelerinde yer almasını özellikle destekliyor. Drogsan’da kadın çalışan oranı yüzde 30, kadın yönetici oranı yüzde 40, üst düzey kadın yönetici oranı ise yüzde 54’e ulaştı. Şirket, önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imzacı olmayı ve resmi bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası oluşturmayı hedefliyor.

Toplumsal katkı alanında şirket, eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere topluma değer katan çeşitli girişimler yürütüyor. Türk Eğitim Derneği ile ‘10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye’ kampanyasına destek verilerek 10 tıp fakültesi öğrencisine burs sağlanması; İstanbul Maratonu’na kurumsal koşu takımıyla katılarak maddi imkânı kısıtlı öğrencilere burs verilmesi; Çubuk’taki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin robotik takımına sponsor olunarak gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarının desteklenmesi, özel gereksinimli bireylere yönelik ve sağlık alanında farkındalık faaliyetleri, Drogsan’ın toplumsal fayda anlamındaki öne çıkan çalışmaları arasında yer alıyor.

2035 Vizyonu: Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal katkı

Değişen dünya dinamiklerini ve sağlık sektöründeki dönüşümü yakından izleyen Drogsan’ın geleceğe yönelik hedefleri arasında; güçlü bir üretim ve Ar-Ge yapısıyla yerel ve küresel pazarda payını artırmanın yanı sıra sürdürülebilirlik, teknolojik yenilik ve nitelikli insan kaynağına dayalı bir gelişim de öne çıkıyor. Faaliyetlerinin her aşamasında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını geliştirmeyi amaçlayan şirket, gelecek vizyonunu ve sürdürülebilirlik stratejisini dört aşamalı bir yol haritası ile hayata geçiriyor.

Drogsan İlaçları Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Dr. Sabri Öncel; “Geleceğe dair yolculuğumuzda, daha güçlü bir sağlık ekosistemi, daha yaşanabilir bir çevre ve daha adil bir toplum için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Drogsan’ın Sürdürülebilirlikte Öne Çıkan Başarıları

- Üretim tesisine Sıfır Atık Belgesi alındı.

-Toplam sera gazı emisyonu 30.469 ton CO₂e olarak ölçüldü, emisyon ve atık azaltımına yönelik çevre dostu çözümler geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

-Yenilenebilir enerji yatırımlarının fizibilite çalışmaları başlatıldı.

-Yıllık 64 bin m³’lük su ayak izi ölçümlenerek, tasarruf ve yeniden kullanım projeleri hayata geçirildi.

-Kadın çalışan oranı %30, kadın yönetici oranı %40, üst düzey kadın yönetici oranı %54 olarak kaydedildi.

-Eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere toplum yararına katkı sağlayan girişimler yürütüldü.

-100 milyon kutu kapasiteli yeni tesis yatırımı kararı ve yumuşak kapsül hattının kurulması ile üretim altyapısı güçlendirildi.

-Ar-Ge çalışmalarıyla katma değerli ürünler geliştirilerek Türkiye’nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığı azaltıldı.

-Pazar payı her yıl artırılarak ilaç sektörünün üzerinde büyüme sağlandı.

-İhracat yapılan ülke sayısı ve döviz bazında ihracat cirosu son 10 yılda ikiye katlandı, ihracatın ithalatı karşılama oranında sektör ortalamasının üzerine çıkıldı.

-TURQUALITY® programına ilk başvuruda ve en üst seviyeden kabul edilerek global ölçekte rekabet gücü artırıldı.