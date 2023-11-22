D’S Damat, yeni markası ‘Cafe D'S damat’ı hayata geçirdi

D'S damat, hayata geçirdiği yeni markası ‘Cafe D'S damat’ ile Vadistanbul mağazasında misafirlerini ağırlamaya başladı. Cafe D'S damat, aromalı filtre kahve çeşitleri ve kruvasandan protein barlara kadar geniş bir yelpazeye sahip atıştırmalıkları ile iddiasını ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, "Moda kültüründe bir süredir yaşanan köklü değişimde, değişen tüketici davranışlarını iyi okumak gerekli. Artık herkes daha çok ürün ve hizmeti bir arada bulma, farklı deneyimler yaşamaya ve yenilenmeye çok açık. Farklılaşan bu deneyim beklentisi, alışveriş tercihini fiziki mağazadan yana kullanan müşterilerimizi çok iyi bir değer önermesi sunmak üzere bizi yeni çözüm arayışlarına yöneltiyor. Bu çerçevede benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmak için mağazalarımızı deneyim merkezi olarak kurguluyoruz. Mekan tasarımlarımız da artık koleksiyonlarımız için 'arka plan' olmaktan çıkarak birer tecrübe alanına dönüşüyor. Cafe D'S damat, bu yaklaşımın en yeni manifestosu. Müşterilerimizin kendilerini çok özel hissedeceği yeni kahve destinasyonu Cafe D'S damat konseptini tüm D'S damat mağazalarımızda hissettirmeye odaklıyız." şeklinde konuştu.