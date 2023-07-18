Dubai gayrimenkul projesi, bu yaz Bodrum’da sergilenecek

Gayrimenkul geliştirme şirketi Binghatti, Türkiye'de ilk uluslararası yolculuğunu başlatmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında bu yaz Bodrum Mandarin Oriental’de özel bir roadshow düzenleyecek olan marka, Türkiye’den ve diğer küresel pazarlardan potansiyel müşterilerine projesini sergileyecek.

Binghatti, 15 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında, Mandarin Oriental'de bulunan 'Blue Beach Platformu'nda alıcılarla buluşacak.

Projeden gayrimenkul alımı için başvuruların kabul edilmeye başlandığını duyuran Binghatti, projeyi yakından deneyimlemek ve satın almak için Dubai dışındaki tek adresin Mandarin Oriental'deki roadshow olacağını açıkladı.

Binghatti ayrıca, ziyaret eden müşterilerin, proje hakkında yüz yüze bilgilendirme için çok dilli, eğitimli satış personeli ile sanal gerçeklik deneyimini kullanabileceklerini ve her iki konutun da ölçekli modellerini görebileceklerini de belirtti.

Binghatti CEO'su Muhammed Binghatti şunları söyledi: “Bodrum, rafine lüks yaşamı sevenler için tercih edilen bir destinasyon olarak ünlüdür ve bu muhteşem oteli gösterişli villaları ve daireleriyle Mandarin Oriental'den daha fazla olamaz. Bu nedenle, Türk pazarında bu mimari şaheserleri sergilemek için ideal bir konum olması yanı sıra, oteli ve geniş kapsamlı tatil beldesini sık sık ziyaret eden birçok uluslararası ziyaretçiye de sunmak için Bodrum, bizim için ideal bir konumdur.”