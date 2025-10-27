Dubai, Golden Visa sahiplerine vatandaş düzeyinde haklar tanıdı

Küresel yatırım ortamında çeşitlilik arayışı sürerken, Dubai gayrimenkul pazarı yeniden öne çıkıyor. Yüksek talep, düzenli gelir potansiyeli ve uzun vadeli oturum seçenekleriyle dikkat çeken şehir, Avrupa’da vize ve gayrimenkul yatırımlarına yönelik yönetmeliklerin sıkılaşmasıyla birlikte uluslararası ilgisini giderek artırıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin istikrarlı mevzuat yapısı, vergisiz kazanç modeli ve Golden Visa programıyla sunduğu uzun vadeli oturum olanakları, Dubai’yi küresel sermaye için cazip bir merkez haline getirdi. Bu süreçte, Golden Visa sahiplerine vatandaş düzeyinde konsolosluk hizmetleri tanıyan yeni düzenleme de kabul edilerek, başvuru sahiplerinin hak ve güvence kapsamı genişletildi.

Dubai’deki piyasa dinamiklerini değerlendiren Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Nazaran, “Dubai, uzun vadeli oturum hakkını finansal avantajlarla birleştirerek yatırımcılar açısından cazibesini koruyor. 2025’in ilk yarısında toplam 326,6 milyar AED’lik satış hacmine ulaşılması, şehrin güçlü talep gördüğünü ortaya koyuyor. Aynı dönemde konut fiyatları yüzde 14 artarken, kira getirileri yüzde 8’in üzerine çıktı. Bu tablo, yatırımcılara hem düzenli gelir hem de değer artışı sağlayan bir piyasa yapısını gösteriyor. Dubai’nin vergi avantajı, finansal şeffaflığı ve yüksek likiditesiyle birleştiğinde, şehir artık sadece yatırım değil, uzun vadeli yaşam merkezi haline geldi. Yeni düzenlemelerle bu güven ortamı daha da güçleniyor,” dedi.

Yüksek kira getirisi ve vergisiz gelir modeli ön planda

Her ülkeden yatırımcının ilgisini çeken Dubai’de, oturum ve mülkiyet hakkını bir arada sunan en yaygın yöntemlerden biri Golden Visa programı. Uzun vadeli oturum ve finansal güvence sağlayan sistem, başvuru sahiplerine 10 yıllık yenilenebilir oturum hakkı tanıyor ve sponsor gerektirmeden yaşama ile çalışma imkânı sunuyor. Aynı zamanda mülk sahiplerine düzenli kira getirisi potansiyeli ve vergisiz gelir fırsatı sağlıyor.

Golden Visa’nın sunduğu olanaklara ilişkin konuşan Nazaran, “Dubai’de yatırımcılar artık yalnızca kısa vadeli kazanç değil, düzenli gelir ve güçlü mevzuat güvencesi arıyor. Golden Visa, bu beklentilerin tamamını aynı çatı altında topluyor. Gayrimenkuldeki temel yatırım eşiği 2 milyon AED. Ancak yatırımcılarımız için 750 bin AED’den başlayan yatırımcı vizesi seçeneği de mevcut; bu sayede daha ulaşılabilir bütçelerle de sisteme dahil olmak mümkün. Bu yapı hem mülkiyet güvenliği hem likidite hem de uzun vadeli planlama açısından önemli fırsatlar sunuyor. Ayrıca mülk sahipleri uzun vadeli koruma, yüksek kira getirisi ve vergisiz gelir avantajından yararlanmak için Dubai’yi tercih ediyor. Vesta Global olarak biz, bu fırsatların en doğru şekilde değerlendirilebilmesi için başvurudan mülk seçimine, finansal danışmanlıktan oturum planlamasına kadar tüm süreci uçtan uca yönetiyoruz” dedi.

Golden Visa sahiplerine vatandaş düzeyinde hizmet

Birleşik Arap Emirlikleri, Ekim 2025’te düzenlenen GITEX Global etkinliğinde Golden Visa programını kapsayan yeni düzenlemeleri duyurdu. Kabul edilen güncellemeyle hem kapsam genişletildi hem de katılımcılara vatandaş düzeyinde yeni haklar tanındı.

Yeni uygulamanın yatırımcıya etkilerine dair açıklama yapan Nazaran, “Golden Visa yalnızca gayrimenkul alımıyla sınırlı değil; yatırımcılar şirket hissesi, istihdam veya girişim yatırımı gibi farklı yollarla da programa başvurabiliyor. Bu değişiklik, Dubai’nin yatırım ekosistemini daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirirken, katılımcılara sermaye çeşitlendirme imkânı sunuyor. Aynı zamanda programın yeni kapsamıyla başvuru sahipleri ve aile bireyleri vatandaş düzeyinde konsolosluk hizmetlerinden yararlanabiliyor. Pasaport yenileme, acil durum desteği veya 7/24 konsolosluk hattına erişim gibi hakların tanınması, hem süreçlerin kolaylaşmasını hem de ülkeye duyulan güvenin artmasını sağladı. Bu adım, Dubai’yi yatırımdan öte kalıcılık sunan bir merkez haline getiriyor. Vesta Global olarak biz de danışanlarımızın bu yeni avantajlardan en etkin şekilde yararlanabilmesi için süreçleri güncel düzenlemelere uygun biçimde yürütüyoruz” açıklamasını yaptı.

“Fiyatlarda yüzde 8–10, kira getirilerinde ise yüzde 7–10 aralığında artış öngörüyoruz”

Dubai gayrimenkul piyasasında son dönemde yatırım talebinin güçlü seyrini koruduğu, Golden Visa programının da bu istikrarı desteklediği görülüyor. Uzun vadeli oturum hakkı ve mülkiyet güvencesi, uluslararası yatırımcılar için piyasayı öngörülebilir bir hale getirirken, artan konut arzı 2026 itibarıyla daha dengeli bir büyüme dönemine işaret ediyor.

Dubai’nin istikrarlı bir yatırım akışına sahip olduğunu belirten Nazaran, “2025–2027 dönemine ilişkin beklentiler, gayrimenkul piyasasında dengeli ancak sürdürülebilir bir büyüme eğiliminin devam edeceğini gösteriyor. Önümüzdeki üç yılda fiyatlarda yüzde 8–10, kira getirilerinde ise yüzde 7–10 aralığında artış öngörüyoruz. 2026’da arzın ılımlı biçimde genişlemesiyle piyasanın daha dengeli bir yapıya kavuşacağını, 2027 itibarıyla da sürdürülebilir büyümenin ana çizgi olacağını düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı payının yüzde 60’ın üzerinde seyretmesi, Dubai’nin güvenli ve erişilebilir bir yatırım noktası konumunu koruduğunu ortaya koyuyor. Vergisiz gelir yapısı, şeffaf mevzuat ve dijital tapu sistemleriyle desteklenen bu ekosistem önümüzdeki dönemde de güçlü kalmaya devam edecek. Bu denge dönemini yatırımcılarımız için stratejik bir planlama fırsatı olarak görüyor ve onları uzun vadeli kazanç odaklı çözümlerle destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.