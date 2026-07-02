Dubaili bankacılık devi HSBC Türkiye'yi satın alacak mı? Emirates NBD'den ilk açıklama geldi

Dubai merkezli Emirates NBD, Türkiye'de bir banka alacağı haberlerinin ardından düzenli olarak organik veya satın alma yoluyla büyüme için değerlendirme yürüttüğünü, ancak şu anda açıklama gerektirecek bir gelişme olmadığını belirtti.

Bloomberg haber ajansında dün yayımlanan haberde, Denizbank'ın sahibi Emirates NBD'nin HSBC'nin Türkiye birimini almak için görüşmeler yürüttüğü ifade edilmişti.

Emirates NBD tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar bankanın konu hakkında açıklama yapmasını gerektirecek herhangi bir gelişme olmamıştır" denildi.

Satış görüşmeleri gündemdeydi

HSBC Türkiye'nin satışına ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. İddialara göre, Dubai merkezli Emirates NBD, HSBC'nin Türkiye operasyonlarını devralmak üzere görüşmeler yürütüyor.

Konuya yakın kaynaklar, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve taraflar arasında herhangi bir bağlayıcı anlaşmanın bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle sürecin nasıl ilerleyeceği ve olası bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde, Türkiye bankacılık sektöründe yabancı sermayenin yeniden hareketlenmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Emirates NBD, Türkiye pazarındaki varlığını 2019 yılında DenizBank'ı yaklaşık 3,2 milyar dolar karşılığında Rusya merkezli Sberbank'tan satın alarak güçlendirmişti. Olası HSBC Türkiye satın almasının da grubun ülkedeki faaliyetlerini daha da genişletmesi bekleniyor.