Dünya çelik sektörü İstanbul'da bululuşuyor: 80'den fazla ülke bir araya geliyor

Türkiye’nin çelik sektöründeki güçlü ve istikrarlı konumu, bu önemli organizasyonun İstanbul’da düzenlenmesinde belirleyici rol oynuyor.

Türkiye, dünyanın 7’nci büyük, Avrupa’nın ise en büyük çelik üreticisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın 5’inci büyük çelik ihracatçısı olan Türkiye, 200’den fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir tedarik merkezi olarak uluslararası pazarlarda öne çıkıyor.

25–27 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Steel Networking Summits 2026'ya 80 farklı ülkeden 500’ün üzerinde üst düzey katılımcı ile 40’tan fazla uluslararası konuşmacının katılım sağlaması bekleniyor. Konferans programı kapsamında; dünya çelik piyasalarında arz-talep dengesi, ticaret savaşlarının sektöre etkileri, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya pazarlarındaki güncel gelişmeler ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıkları masaya yatırılacak.

Steel Networking Summits 2026, yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayarak planlı iş görüşmeleri, alım heyeti organizasyonları ve özel networking etkinlikleriyle doğrudan ticarete dönüşebilecek iş bağlantıları için kapsamlı bir platform sunacak. İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek özel networking organizasyonu ile açılışı yapılacak zirvenin, küresel ölçekte yeni iş fırsatlarının önünü açması bekleniyor.

Uğur Dalbeler: İstanbul, küresel çelik ticaretinin doğal buluşma noktası

Dünya Çelik Birliği Başkanı Uğur Dalbeler, Steel Networking Summits 2026’nın küresel çelik sektörü açısından stratejik bir buluşma olacağını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye, üretim gücü, ihracat kabiliyeti ve geniş pazar ağıyla küresel çelik ticaretinde çok önemli bir konumda bulunuyor. İstanbul ise bu gücün dünyaya açılan vitrini. Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan ticaret ağlarının kesiştiği bu şehirde, dünya çelik sektörünü bir araya getirmek son derece anlamlı.”

Dalbeler, zirvenin yalnızca bugünü değil, sektörün geleceğini de şekillendireceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Steel Networking Summits 2026, firmalarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak, doğrudan ticarete dönüşebilecek temasların önünü açacak ve sektörün yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yeni ticaret dinamikleri gibi kritik başlıklarda ortak akıl üretmesine katkı sağlayacak. Bu organizasyonun, Türkiye’nin küresel çelik ticaretindeki stratejik konumunu daha da güçlendirecek tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.”