Dünya Cerrahları robotik eğitim için Türkiye’de buluşuyor

Sağlık teknolojilerinin küresel markalarından MicroPort, robotik cerrahi alanındaki yenilikçi cihazını, İstanbul’da Acıbadem Üniversitesi CASE - İleri Düzey Medikal Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nde kalıcı olarak kurarak, Türkiye’de önemli bir adım attı. Bu kapsamda dünyada medikal simülasyon merkezleri arasında ilk 3 merkezden biri olan ve Türkiye'de ise ilk eğitim merkezi olma özelliği taşıyan CASE, Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi olarak da öne çıkıyor. Ve şimdi CASE, bünyesinde kurulan MicroPort Eğitim Merkezi ile farklı ülkelerden gelen hekimlere, Türkiye’de dünya standartlarında eğitim imkânı sunacak.

MicroPort Eğitim Merkezi, 23 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreniyle resmen faaliyete geçti. Açılış töreninde konuşan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde Acıbadem CASE olarak 200 bininci eğitimi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadık. Kısa süre içerisinde sağladığımız bu büyük başarı nedeniyle oldukça gururluyuz. Merkezimizde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 40 binden fazla yabancı uzman hekimin eğitim almış olması bizim için ayrıca büyük önem taşıyor. Bugün ise robotik cerrahide alternatif bir teknolojinin CASE’e gelmiş olması başka bir önemli adım. Bu yeni robot teknolojisiyle yakın gelecekte hekimler, kendi hizmet verdikleri hastaneden başka bir hastanedeki hastayı ameliyat edebilecek. Örneğin Adana’da ya da Kayseri’deki hastanede bulunan bir hastayı kendi bulundukları İstanbul’daki bir hastaneden ameliyat etme şansı olacak. Bu, devrim sayılabilecek önemli bir gelişme. Microport Robotları hastalar için de alternatif bir imkan sağlıyor. Robotik cerrahi ile tedavi olamayan hastalar için de önemli bir alternatif sunuyor olacak.”

Açılış töreninde konuşma yapan Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Case -İleri Düzey Medikal Simülasyon ve Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Mehmet Emin Aksoy ise şöyle konuştu: ‘’Yakın zamanda Microport cerrahi robotik sistemiyle eğitimlere başlayacağız. Bu gelişmenin Acıbadem Case içerisinde eğitim çeşitliliğinin artması adına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle yapay zekanın hayatımıza girmesiyle eğitimlerimizde yapay zeka destekli cihazları kullanmamız oldukça önemli bir gelişme.’’

Dünyanın her yerinden cerrahlar Türkiye’de robotik cerrahi eğitimi alacak

Yüksek hassasiyetli, hareket kabiliyeti gelişmiş, üstün görüntüleme sistemleri ve milisaniyelik iletişim tepkilerine sahip cihazlar, bu merkezde uygulanan özel eğitim programlarıyla birleşerek sadece cihaz kullanımını değil, nitelikli sağlık hizmetini de mümkün kılıyor. Sağlık hizmetlerine herkesin erişiminin temel bir hak olduğu inancıyla kurulan MicroPort, İstanbul’da Acıbadem Üniversitesi CASE - ‘İleri Düzey Medikal Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ bünyesinde açtığı MicroPort Eğitim Merkezi ile farklı ülkelerden gelecek cerrahlara ileri düzey robotik cerrahi eğitimi verme imkanı sağlıyor. Bu eğitim merkeziyle, yalnızca teknoloji transferi gerçekleştirilmekle kalmayıp, uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve Türkiye’nin sağlık eğitiminde ilerlemesi hedefleniyor. Türkiye’de gerçekleştirdiği bu yatırım ile robotik cerrahi eğitimine katkı sağlamayı amaçlayan MicroPort’un, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Başkan Yardımcısı Dr. Altuğ Ergin konuyla ilgili şunları söyledi: "Robotik cerrahi teknolojileri, sadece cihaz üretimi değil; aynı zamanda eğitim altyapısı, yazılım desteği ve operasyonel yetkinlik anlamında da gelişiyor. Yapay zeka ve gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin entegrasyonu, robotik sistemlerin cerrahi başarısını artırıyor ve bu yöntemler genel cerrahi, üroloji, kardiyovasküler ve nöroloji gibi pek çok alanda yaygınlaşıyor. Dünya çapında sağlık kurumları, bu alanda uzman hekimler yetiştirmek için eğitim ve simülasyon merkezlerine önemli yatırımlar yapıyor. Türkiye’de MicroPort’un Acıbadem CASE bünyesinde açtığı eğitim merkezi, robotik cerrahi alanında küresel çapta uzmanlık ve eğitim paylaşımı için önemli bir adım. Bu projeyi aynı zamanda yetkinlik transferi projesi olarak da değerlendirebiliriz. Farklı ülkelerden hekimlerin Türkiye’de eğitim alması, ülkemizde tıp teknolojilerinde bilgi ve deneyim alışverişini güçlendirirken, hastalar için de daha kaliteli ve güvenli cerrahi uygulamalar sunulmasına imkan sağlayacaktır. Microport olarak 109 ülkeyi Türkiye’den yönetiyoruz. Türkiye önemli bir merkez, Acıbadem CASE ile birlikte Türkiye’yi robotik cerrahi alanında liderlik pozisyonuna birlikte taşımayı hedefliyoruz.”

Robotik cerrahi, küçük kesilerle yapıldığı için hastaların ameliyat sonrası ağrı ve rahatsızlığı azalıyor, iyileşme süresi kısalıyor. Yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleme ve robotik kolların hassasiyeti sayesinde cerrahlar, daha kontrollü müdahalelerde bulunabiliyor. Bu sayede kanama ve enfeksiyon riski azalırken, hastaların günlük yaşama dönüşü hızlanıyor. Ameliyatlarda doktorlara daha fazla hassasiyet ve kontrol, hastalara ise daha konforlu bir iyileşme süreci sağlayan ileri teknoloji robotik cerrahi uygulamaları yeni bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

MicroPort’un robotik cerrahi sistemi dünya genelinde yaygınlaşıyor

Belçika, İtalya, Kuveyt, Bulgaristan, Gürcistan, Angola, Pakistan ve Fas gibi birçok ülkede aktif olarak kullanılan sistem, özellikle Fas’ta üç farklı merkezde gerçekleştirilen 300’ün üzerindeki başarılı vakayla dikkat çekiyor. Kurulu olduğu merkezlerde robotik cerrahinin sunduğu ileri teknoloji olanaklarla hem hekimlere hem de hastalara yüksek standartlarda çözümler sunuyor. Farklı ülkelerdeki bu kurulumlar, MicroPort’un uluslararası ölçekte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve sağlıkta teknoloji temelli dönüşümde öncü rol üstlenme vizyonunun göstergesi olarak öne çıkıyor.