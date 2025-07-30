Dünya Devi Johnson Health Tech 50. yılında

2021 yılı ortasında Türkiye'de faaliyete geçtikleri ilk günden itibaren hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediklerini belirten Johnson Health Tech Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu.

Yakup Çam, ‘’2025 yılı, firmamızın kuruluşunun 50. yılı olması sebebiyle çok önemli. Önümüzdeki 5 yıl içinde, vizyonumuzu taşıyan planlanmış birçok projeyi hayata geçireceğiz. Geçen yılın ortalarında başlayan MacFit iş birliğimiz ile bulunduğumuz pazarda yeni bir heyecan dalgası yarattık. Yeni markalar ve yaptığımız yeni iş birlikleri ile de bu heyecanı devam ettiriyoruz. 2030 yılı sonuna kadar her yıl artan büyüme hedeflerimize ulaşarak, global yapımızın sağladığı avantajları Türkiye pazarının faydasına olacak şeklide kullanarak, sektörümüzü geliştiren öncü markalardan biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

50. yılında lüks ticari segmente Johnson Health Tech imzası

Lüks ticari segmentte de yeni bir atılımla yeni markasını çok yakında Türkiye'ye getirecek olan Johnson Health Tech, 2025 yılından itibaren 50. yıla özel lansmana sunulacak bu ürünlerin satışına hız vererek lüks ticari segmentte de ciddi bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Genel Müdür Yakup Çam, hedefleri ile ilgili şunları söyledi:

“Johnson Health Tech olarak endüstriye bakış açımız bizi öne çıkarıyor. Şu anda tasarım, üretim ve satış süreçlerini kapsayan şekilde dikey olarak entegre bir şirketiz. Ürünlerin ilk tasarımlarından parça üretimine, ekipman satışından tamir hizmetlerine kadar her noktasında aktif emeğimiz geçiyor. Bu sistem, müşterilerden alınan direkt geri dönüşlerle birleştiğinde ortaya yüksek kalitede ürünler ve vazgeçilmez bir iş ortaklığı çıkıyor.

İnovasyona verdiğimiz önem yıllar geçtikçe artıyor ve 350 kişilik global AR-GE ekibimizle son teknoloji ürünler sunmak için çalışıyoruz. Ödüllü ürünlerimiz, ekran ve antrenman uygulamaları ile tesislere özel olarak kişiselleştirilebiliyor. AR-GE yatırımlarımız ve endüstri profesyonelleriyle yaptığımız iş birlikleri sayesinde; kullanımı kolay, kişiselleştirilebilir, topluluk bazlı ve sınırları zorlamaya yardımcı olan bir ekosistem yaratıyoruz. Bu bağlamda lüks tüketim segmentindeki müşterilerimizin beklentilerini de karşılamayı amaçlıyoruz.”

“Türkiye pazarı yaklaşık 50 milyon dolar"

Dünyada fitness ve spor ekipmanları pazarı 5,5 milyar dolar seviyesindeyken bu pazarın 1,6 milyar dolar tutarındaki satışını Johnson Health Tech olarak gerçekleştirdiklerini dikkat çeken Çam, "2021 ve 2022 yılı pandemi süreci, birçok sektörde olduğu gibi fitness sektörünü de ev tipinde olmasa da kurumsal satışlarda çok fazla etkiledi. Ancak pandemi dönemini de geride bıraktık ve günümüz koşullarında sektörümüzün ihtiyaçlarını iyi analiz ederek ilerliyoruz. Hem B2C hem de B2B pazarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. 2025 dünya satışlarındaki hedefimiz ise 2 milyar dolar olacak. Türkiye'de geçen yıl pazar payı hedefimiz %15 olarak gerçekleşti, 2025’te ise bunu %25'e çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

“Ekonomik koşullar zor olsa da alacak çok yolumuz var”

Ürünlerin döviz kuruna bağlı olarak artış gösterdiğini belirten Çam, "İthal ürün satışı yapan firmalar için döviz kurları ciddi takip edilmesi gereken bir konu. Ürün fiyatlarının, artan döviz kurlarına paralel olarak artış göstermesi satışları etkileyen önemli bir faktör. Ancak özellikle son yıllarda kişisel bakım, fitness ve sağlık alanında ciddi bir farkındalık oluşmaya başladı. Bu farkındalığın gelecek yıllarda sektörümüz için olumlu fırsatlar yaratacağını düşünüyoruz. Sektöre olan inancımızla yeni segment ürünlerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ev tipi ürünlerde Horizon markasıyla, ticari alanda da Matrix Fitness ve Vision Fitness markalarımızla varız. Son üç yılda yaptığımız marka yatırımlarıyla, Türkiye pazarında her iki alanda da bilinirliğimizi önemli oranda artırdık. Tercih edilen bir marka haline gelmek ve olumlu geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.