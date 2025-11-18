  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Dünya devinin Türkiye mağazalarında maaş krizi! Personel grev başlattı
Takip Et

Dünya devinin Türkiye mağazalarında maaş krizi! Personel grev başlattı

Swatch Group’un Türkiye’deki mağazalarında çalışan yaklaşık 100 personel, düşük ücretler ve ağır çalışma şartları nedeniyle 10 Kasım’dan bu yana greve gitti. Çalışanlar yüzde 30 zam ve daha insani çalışma koşulları isterken şirket talepleri “abartılı” buluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünya devinin Türkiye mağazalarında maaş krizi! Personel grev başlattı
Takip Et

Swatch Group AG’nin Türkiye’deki alışveriş merkezi mağazalarında görev yapan çalışanlar, ücret artışı ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle 10 Kasım’dan bu yana greve devam ediyor.

Ülke genelinde 15 mağaza ve şirketin İstanbul’daki genel merkezinde toplam yaklaşık 100 çalışan iş bırakma eylemine katılıyor.

Sendikanın talepleri kabul edilmedi

Koop-İş Sendikası, Swatch çalışanları adına yürüttüğü görüşmelerde %30 maaş artışı, performansa dayalı prim sistemi ve haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi taleplerini masaya sundu. Ancak sendika, şirketin %20’nin altında bir zam teklif ettiğini ve diğer talepleri reddettiğini belirtiyor.

Swatch yönetimi ise taleplerin “gerçek dışı ve abartılı” olduğunu savunuyor.

Grevin ne kadar süreceği belirsiz

İstanbul’daki mağazalarda çalışan personel, günde 12 saate varan mesai süreleri, geç saatlerde eve dönüş ve yoğun iş yükünün sürdürülemez hale geldiğini belirterek “insanca çalışma koşulları” talep ediyor.

Çalışanların mevcut maaşları, 22.104 TL’lik asgari ücretin sadece biraz üzerinde bulunuyor. Bu durum, Ekim ayında %33’e ulaşan yıllık tüketici enflasyonu karşısında şikayetlerin artmasına yol açtı.

Görüşmelerin tıkanması üzerine başlayan grevin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, sendika çalışanların “haklı taleplerinde kararlı” olduğunu vurguluyor.

İstanbul'da 100 milyar liralık altın vurgunu: 21 şüpheli yakalandıİstanbul'da 100 milyar liralık altın vurgunu: 21 şüpheli yakalandıGündem
Disney'den dikkat çeken yapay zeka kararı: Kullanıcılardan sert tepki geldiDisney'den dikkat çeken yapay zeka kararı: Kullanıcılardan sert tepki geldiŞirket Haberleri
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İtalya’nın turizm kenti Floransa'da açık havada yemek yemek yasaklanıyorİtalya’nın turizm kenti Floransa'da açık havada yemek yemek yasaklanıyorDünya

 

Şirket Haberleri
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor