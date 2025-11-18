Dünya devinin Türkiye mağazalarında maaş krizi! Personel grev başlattı

Swatch Group AG’nin Türkiye’deki alışveriş merkezi mağazalarında görev yapan çalışanlar, ücret artışı ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle 10 Kasım’dan bu yana greve devam ediyor.

Ülke genelinde 15 mağaza ve şirketin İstanbul’daki genel merkezinde toplam yaklaşık 100 çalışan iş bırakma eylemine katılıyor.

Sendikanın talepleri kabul edilmedi

Koop-İş Sendikası, Swatch çalışanları adına yürüttüğü görüşmelerde %30 maaş artışı, performansa dayalı prim sistemi ve haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi taleplerini masaya sundu. Ancak sendika, şirketin %20’nin altında bir zam teklif ettiğini ve diğer talepleri reddettiğini belirtiyor.

Swatch yönetimi ise taleplerin “gerçek dışı ve abartılı” olduğunu savunuyor.

Grevin ne kadar süreceği belirsiz

İstanbul’daki mağazalarda çalışan personel, günde 12 saate varan mesai süreleri, geç saatlerde eve dönüş ve yoğun iş yükünün sürdürülemez hale geldiğini belirterek “insanca çalışma koşulları” talep ediyor.

Çalışanların mevcut maaşları, 22.104 TL’lik asgari ücretin sadece biraz üzerinde bulunuyor. Bu durum, Ekim ayında %33’e ulaşan yıllık tüketici enflasyonu karşısında şikayetlerin artmasına yol açtı.

Görüşmelerin tıkanması üzerine başlayan grevin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, sendika çalışanların “haklı taleplerinde kararlı” olduğunu vurguluyor.