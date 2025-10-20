Dünya devlerine üretim yapıp kilo başına ihracatta 65 doları buldu

Ruhi Sanyer

Hazır giyim, enerji ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren Gürmen Group’un çiçeği burnunda yönetim kurulu başkanı Yasemin Gür Solmaz , düzenlediği iki günlük basın gezisinde medya temsilcilerini üretim tesislerinde ağırladı. Grubun Karabük’teki hazır giyim üretim tesisini ve Kastamonu’daki Gökkale Çiftliği’ni kapsayan gezide yeni yönetim kurulu başkanı medya ile yeni dönem vizyonunu paylaştı.

Türkiye’de bir şirketin yalnızca finansal değil aynı zamanda liderlik, strateji, çalışan yönetimi, müşteri memnuniyeti, süreç yönetimi ve inovasyon gibi alanlarda da ne kadar iyi olduğunu ölçen bir yönetim modeli olan EFQM’i (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli) uygulayan ilk üretici perakende şirketi oldukları belirten Yasemin Gür Solmaz Gürmen'in sadece bir şirket değil; bir hayal, bir inanç ve nesiller arası bir sorumluluk zinciri olduğunu vurguladı. Yasemin Gür Solmaz, kişisel hedefinin "dijital altyapısı tamamlanmış, kurumsal devamlılığı sorgulanmayan çok yönlü bir şirketi üçüncü nesile devretmek” olduğunu söyledi.

1970’lerde iş insanı Remzi Gün ile kayınbiraderleri rahmetli Hasan ve Hüseyin Doğan tarafında kurulan grup bugün tekstil üretimi, tekstil perakende (hazır giyim, mağazacılık), enerji (yenilenebilir enerji projeleri), tarım ve hayvancılık sektörü, teknoloji / bilişim hizmetleri (sistem entegrasyonu, BT çözümleri) alanlarında faaliyet gösteriyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, grubun “Amiral Gemisi” olan ve öyle de olmaya devam edeceği anlaşılan Gürmen Giyim’in, 2025’i yüzde 45 büyüyerek kapatacağını öngörürken, 2026 yılı için ise yüzde 35-40’lik bir büyüme hedefliyor. Bu rakamlar da şirketin enflasyonun 10 puan üzerinde büyüme hedeflerine hem bu yıl hem de 2026 yılında ulaşmak için çalışılacağını gösteriyor. Yasemin Gür Solmaz adet bazında da yüzde 10-15 büyüyeceklerinin altını çizdi.

Cirosu içinde ihracatın payı yüzde 20 olan Gürmen Giyim kilogram başına ihracat birim değerinde Türkiye sektör ortalamasını yaklaşık 5’e katlamış. Tesisteki üretiminin yüzde 75’lik bölümü Zegna, Cerrutti ve Corneliani gibi lüks markalara yapan Gürmen Giyim’de kilogram başına ihracat birim değeri 60- 65 dolara ulaşıp 10-12 dolarlık Türkiye ortalamasını çok geride bırakmış.

Şirkette katma değerin bu denli yüksek olmasının en önemli nedeni verimlilik. Yasemin Gür Solmaz, 5 yıl önce başlatılan fiziksel üretim sistemlerinin dijital teknolojilerle bütünleşmesi anlamına gelen Endüstri 4.0 hamlesi sayesinde üretimin çeşitli aşamalarında Covid engeline rağmen toplam yüzde 20’lik bir verim sağlandığını ifade etti. Bir yıl önce TÜBİTAK ile başlatılan “Dijital İkiz” Projesi’nin de 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 10’luk ilave bir verim artışı sağlayacağı da hesaplanıyor.

Gürmen Giyim’in Karabük’teki fabrikası üretim sürecindeki olası hataların ve darboğazları önceden tesbitini mümkün kılan bir sistem sahip. Fabrikanın dijital ikizi kurulmuş. Çalışanlar üretim sürecindeki tüm verileri iş istasyonlarındaki tabletlere giriyorlar. Bu sayede hangi işçinin nerede hata yapabileceğini, üretim hızını önceden tahmin etmek mümkün oluyor. Dijital ikiz aynı zamanda olası darboğazları ortadan kaldırmak için öncede çözüm önerileri de sunuyor. Böylelike üretim sürecindeki iş istasyonlarının hiçbirinde çalışanlar darboğazların yaratacağı beklemeler nedeniyle zaman kaybetmiyorlar. Perakende İcra Kurulu Başkanı Zeynep Doğan da verimliliğin ihracatta en büyük avantajlarından biri olduğunu ifade etti.

Doğan, RAMSEY ve KİP markalarıyla tüm dünyada 215 satış noktasına ulaşan Gürmen, yurt dışı pazarlarda Türk Cumhuriyetleri ve Körfez ülkelerini önceliklendirdiğini söyledi. “Markalarımız özellikle Türki Cumhuriyetler’de tanınıyor ve tercih ediliyor. Yeni dönemde Balkanlara Makedonya’dan gireceğiz. Irak’ta mağaza sayımız 3’e çıkıyor. Körfez bölgesiyle ilgiliyiz. ABD önem dediğimiz bir ihracat pazarımız olacak’ dedi.

Gürmen Giyim bu yıl içinde toplam 15 yeni mağaza açmış, sene sonuna dek bu rakamın 20 mağazaya ulaşması öngörülüyor. FinansKent, Tersane gibi özel projelerde de mağazalar açan Grup, aynı zamanda sahil şeridinde de yeni mağaza yatırımları planlıyor. Bu kapsamda Ayvalık, Bodrum mağazaları açılmış, önümüzdeki dönemde Kuşadası gibi lokasyonlarda da yeni mağazalar açılacak. Gürmen Giyim markaları olan Ramsey ve KİP ‘in tüm ürün kategorilerindeki tedariğinin yüzde 70’i Türkiye, yüzde 30’u yurtdışında (Mısır ve Çin) gerçekleştiriliyor.

Grup tarım ve hayvancılık tarafında yerel kalkınmaya ve istihdama doğrudan katkı sağlanarak devamlılığı olan bir yaşam kültürü geliştiriliyor. Gökkale Çiftliği "Hastalıklardan Ari Çiftlik Sertifikası" ile günde 30 ton çiğ süt üretirken, kaba yem ihtiyacının yüzde 80’ini de kendi üretimiyle karşılıyor.

Entegre biyogaz-organik gübre tesisiyle "Sıfır Atık" prensibinin uygulandığı çiftlikte günlük 3 ton paketlenmiş organik gübre üretiliyor. 2023 yılında yenilenen biyogaz tesisinde aylık 170.000 kW elektrik üretimi gerçekleştirilirken bunun tüketim fazlası 110.000 kW’lık bölümü ulusal şebekeye satılıyor.

Grup Aydın Karacasu’da bulunan 5 bin dönümlük zeytinlikte Vievi Zeytinyağlarını üretiyor. Türkiye’nin tek tapuda en büyük yüksek rakımlı zeytin bahçesinde makinalı 128 bin ağaçtan yılda ortalama 100 ton zeytinyağı elde ediyor ve hedef bu rakamı önümüzdeki yıllarda 150 tona çıkartmak. Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, ikilime rağmen tarım yapmadıklarını belirterek son iki yılda budama, ilaçlama ve sulamayı değişen koşullara göre düzenlediklerini söyledi.

Son dönemin gözdesi yenilenebilir enerji de grubun faaliyet alanlarından birisi. Enerji sektöründe jeotermal kaynaklardan enerji üreten Maspo Enerji saatlik 44 MW kurulu güç ve yıllık 350 GWh üretim kapasitesiyle Gürmen Group’un tüm enerji ihtiyacı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Maspo Enerji, RE100 platformuna Türkiye’den kabul edilen ilk şirket olarak öne çıkıyor.

2026 planları arasında, üretim kapasitesinin yüzde 100 artırılarak dışa enerji bağımlılığının azaltılması ve Gürmen giyim şirketinin yanısıra kendi üretimi dışındaki tüm tedarik zincirin ihtiyacının da yeşil enerji ile karşılanması hedefleniyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz’ın “Ben kurdum” dediği Gürmen Teknoloji şirketi bünyesinde ise, özellikle hat dengeleme ve planlama modüllerinde in-house çözümler üretilerek, dijital ikiz uygulamalarıyla verimlilik artırılırken, tedarik zincirinde yapay zekâ (AI) kullanımıyla koleksiyon hazırlama süreçleri iyileştiriliyor.