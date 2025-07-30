Dünya Doğa Koruma Günü’nde Aras Kargo’dan kıyı temizliğiyle duyarlı destek

Sürdürülebilirlik yaklaşımını sosyal sorumluluk projeleriyle güçlendiren Aras Kargo, düzenli olarak gerçekleştirdiği kıyı temizliği etkinlikleriyle doğaya karşı sorumluluğunu somut adımlarla desteklemeye devam ediyor.

28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında çevreye duyarlılığını bir kez daha gösteren Aras Kargo, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Suadiye Sahili’nde DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Plastik, cam, metal ve evsel atıklar temizlendi

Aras Kargo çalışanlarının ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA gönüllülerinin katılımıyla hayata geçirilen etkinlikte, sahil boyunca biriken plastik, cam, metal ve evsel atıklar temizlendi. Aras Kargo yöneticilerinin de katılım gösterdiği etkinlikte, sahilden 36 kilo atık toplandı. Toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak belediye ekiplerine teslim edilirken, elde edilen veriler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Mavi sistemine aktarıldı. Çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte, en çok plastik şişeler, gıda ambalajları, sigara izmaritleri ve metal kutulara rastlanması dikkat çekti.

“İyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz”

Aras Kargo Sürdürülebilirlik Müdürü Aygün Mandıralıoğlu şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna dikkat çekerek; “Aras Kargo olarak sürdürülebilirliği iş süreçlerimizin merkezine alıyor; Bugün iyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz’ vizyonumuz doğrultusunda, çevresel ve toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Taşıdığımız tek şey kargolar değil; biz aynı zamanda dünyamızın sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle operasyonel süreçlerimizi çevresel etkileri azaltacak şekilde dönüştürürken, sahada da çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile yürüttüğümüz “Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz” projesi kapsamında, 9 yılda Türkiye’nin dört bir yanında 19 farklı lokasyonda kıyı temizliği gerçekleştirdik ve 4 tona yakın atığın denizlerimize karışmasını önledik. Bu kapsamda 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü’nde DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle Suadiye Sahili’nde gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliği, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın sahadaki somut ve güçlü bir örneği. Her adımımızda yalnızca bugünü değil yarını da düşünerek hareket ediyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluk alıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kargo sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

2011 yılında Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosunu kurarak çevre dostu taşımacılıkta sektöre öncülük eden Aras Kargo, büyüyen filosuyla ülkenin dört bir yanında hizmet veriyor.

Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar yapan Aras Kargo çevresel gönüllülük programlarıyla da farkındalık yaratıyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefleyen Aras Kargo, kargo sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirket olarak öne çıkıyor.