Dünya Kupası heyecanı Tivibu GO ile izlenecek

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası’nda yer alacak A Milli Takımımızın heyecanını Tivibu GO’nun yenilikçi özellikleriyle kullanıcılarına özgürce yaşatıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvada saat farkı nedeniyle maçları canlı takip edemeyen futbolseverler, Tivibu GO’nun gelişmiş özellikleri sayesinde hiçbir karşılaşmayı kaçırmıyor.

Tivibu GO’nun özellikleriyle Dünya Kupası heyecanı her an yanında

Tivibu GO ile futbolseverler Dünya Kupası maçlarını kendi programlarına göre takip edebiliyor. “Her Yerden İzle” özelliğiyle kullanıcılar, akıllı telefon veya tabletlerine yüklü Tivibu GO uygulaması üzerinden mobil internetin olduğu yerde maç keyfine ortak oluyor.

Saat farkı nedeniyle ya da günlük yaşam temposu içinde maçları canlı takip edemeyen kullanıcılar, program yayında olduğu süre içinde “Geri Al İzle” özelliği sayesinde yayın akışını geri sararak turnuva heyecanını yakalayabiliyor. “Kaydet İzle” özelliği sayesinde maçlar ve programlar daha sonra izlemek üzere kaydedilebiliyor. Kaydedilen içerikler 90 gün boyunca Tivibu hesabında saklanırken, her bir üye toplam 6000 dakikalık kayıt hakkından faydalanabiliyor.

Maç izlerken internet kotasını düşünmeye son

Türk Telekom, Dünya Kupası boyunca müşterilerine sunduğu avantajlarla maç keyfini kesintisiz hale getiriyor. Kampanya kapsamında Türk Telekom mobil müşterileri, tüm Dünya Kupası maçlarını Tivibu GO üzerinden internet kotalarından düşmeden izleyebiliyor. Herkes için 5G vizyonuyla hareket eden Türk Telekom, Tivibu GO’nun sunduğu yenilikçi özelliklerle futbolseverlerin Dünya Kupası heyecanını mobil internetin olduğu yerde ve zamanda yaşamalarını sağlıyor.