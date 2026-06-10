Dünya Kupası’nda Brezilya ve Arjantin’in tercihi TEMSA

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda, Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden ve ABD’de güçlü bir ayak izine sahip olan TEMSA dikkat çekti.

Sosyal medyaya da yansıdı

TEMSA’nın Adana’da üretilen otobüsleri, Dünya Kupası kamp sürecinde Brezilya ve Arjantin Milli Takımları tarafından kullanılıyor. Latin Amerika futbolunun en önemli iki büyük takımının, antrenman giriş ve çıkışlarında TEMSA markalı araçlarla görülmesi sosyal medyaya da yansıdı.

2.500’ü aşkın aracı bulunuyor

Sabancı Topluluğu iştiraklerinden TEMSA’nın Kuzey Amerika pazarında 2.500’ü aşkın aracı bulunuyor. Yaklaşık 20 yıldır ABD pazarında faaliyet gösteren TEMSA, bugün bölgenin en büyük dört otobüs markası arasında.