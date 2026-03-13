Lova Yatak, Dünya Uyku Günü’nde özel kampanyasını duyurdu

Dünya Uyku Derneği ve Dünya Uyku Günü komitesi tarafından 2008 yılından beri kutlanan ‘‘Dünya Uyku Günü’’ etkinlikleri 13 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Uyku bozukluklarının önlenmesi, uyku sağlığı ve uyku ile ilgili tıbbi/sosyal sorunlar hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan bu özel günde uyku alanlarının konforu da öne çıkıyor. Yatak odasını sadece bir dinlenme alanı değil, günün yorgunluğunu geride bırakılan özel bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefleyen Lova Yatak, Dünya Uyku Günü vesilesiyle hazırladığı kampanyayla tüketicilerin, uyku konforunu yenilemeye hazırlanıyor.

Dünya Uyku Günü’ne özel hazırlanan ve 16 Mart’a kadar devam edecek kampanya kapsamında Lova Yatak, seçili yataklarda %50’ye varan indirim fırsatı sunuyor. Bununla birlikte yatak odası deneyimini tamamlayan ürün gruplarında da dikkat çeken avantajlar tüketicilerle buluşuyor.

Kampanya kapsamında beyaz ev tekstili ürünlerinde seçili ürünlerde %30’a varan indirim sunulurken renkli ev tekstili kategorisinde havlular ve dekoratif yastıklar net %50 indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Ev ortamının atmosferini tamamlayan ürünler de kampanyaya dahil edilirken, oda kokuları, oda spreyleri ve mumlarda net %50 indirim tüketicileri bekliyor.