Dünya Varlık Yönetim halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Dünya Varlık Yönetim'in 185 milyon 8 TL olan sermayesinin 217 milyon 600 bin 8 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 32,6 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Vector Holdings S.à.r.l.’nin sahip olduğu 28 milyon 600 bin 350 TL ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) sahip olduğu 3 milyon 999 bin 650 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 65,2 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Vector Holdings'in sahip olduğu 11 milyon 440 bin 140 TL ve EBRD'nin sahip olduğu 1 milyon 599 bin 860 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 13 milyon 40 bin TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda talepler 38,44 TL sabit fiyat ile toplanacak. Halka arz alka Arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile yapılacak.