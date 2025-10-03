Dünyaca ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor: Üretim devredildi

Dünyanın önde gelen çay üreticilerinden İngiltere merkezli Lipton, Türkiye’de 39 yıllık faaliyetinin ardından üretimi sonlandırıyor. Firma, Rize’deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay’a devredileceğini açıklarken, konuya ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur"

"Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur.

"Yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz"

Türkiye Today'de yer alan habere göre, bu adım, 2022 yılında Unilever’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldiğimizde başlayan küresel dönüşüm stratejimizin bir parçasıdır. İş modelimizi yenilerken amacımız en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak gibi temel güçlü yanlarımıza odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda farklı pazarlarda da çay tarlalarımızı, yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz.

"Lipton türkiye operasyonları yeni tesisle gücünü sürdürüyor"

Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir.