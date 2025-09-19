Dünyaca ünlü Funko, Türkiye’de resmi distribütörü olarak Monkey Distribution’ı seçti

Pop kültürü ve yaşam tarzı alanında dünyanın lider markalarından Funko Inc., Türkiye’de resmi distribütörü olarak Monkey Distribution’ı seçtiğini açıkladı. Bu adım, 2015 yılında ABD’de başlayıp 2017’de Avrupa’ya uzayan iş birliğinde yeni bir sayfa açıyor.

Monkey Distribution, Türkiye genelinde de Funko ürünlerini hayranlarıyla buluşturacak

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 5.000’den fazla noktaya ulaşan Monkey Distribution, artık Türkiye genelinde de Funko ürünlerini hayranlarıyla buluşturacak. Buna, koleksiyon figürü mağazaları, teknoloji, elektronik, hediye, oyuncak, müzik ve oyun mağazaları, kırtasiye, zincir market ve önde gelen e-ticaret platformları dahil olacak.

Türkiye’nin popüler kültür açısından heyecan verici ve hızla büyüyen bir pazar olduğunu vurgulayan Funko EMEA ve Asya Satışlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Malcolm Ottley, “Monkey Distribution bölgeyi çok iyi tanıyor ve hayranların sevdikleri karakterler, hikâyeler ve markalarla daha güçlü bağlar kurabilmesi için bizimle aynı vizyonu paylaşıyor” ifadesinde bulundu.

"Funko ile her buluşmayı keyifli ve unutulmaz kılmaya odaklandık"

Funko’nun Türkiye distribütörü olarak atanmanın gururunu yaşadıklarını belirten Monkey Distribution Pazarlama Müdürü Merve Arslan, MENA bölgesindeki başarılarından aldıkları güçle, marka deneyimini zenginleştirmeye ve Funko ile her buluşmayı keyifli ve unutulmaz kılmaya odaklandıklarını ifade etti.

Bu iş birliği, Funko ile Monkey Distribution arasındaki uzun vadeli ortaklığın yeni bir adımı. Türkiye pazarına açılım, eğlence, spor, anime ve daha pek çok alanı kapsayan Funko’nun küresel portföyüne daha geniş erişim sunarak iki şirketin de bu pazarda büyüme ve hayranlara daha iyi bir deneyim sağlama konusunda ortak hedefe koştuğunu ortaya koyuyor.