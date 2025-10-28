  1. Ekonomim
  Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekilme kararı aldı
Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekilme kararı aldı

Küreselde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla tanınan düğün ve özel günlerin vazgeçilmez markalarından biri olan Oleg Cassini, 14 yılın ardından Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, 14 yıllık faaliyet sürecinde markaya gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edildi

Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekilme kararı aldı
Dünya çapında gelinlik ve abiye tasarımlarıyla tanınan marka, 14 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye operasyonlarını sonlandırdı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, Türk müşterilerine veda ettiğini duyurdu.

"Teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, 14 yıllık faaliyet sürecinde markaya gösterilen ilgiden dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” ifadeleri kullanıldı. Şirketin resmi internet sitesinde de benzer bir mesaj yayınlanarak “Teşekkürler Türkiye” sözleriyle veda edildi.

Dünyaca ünlü gelinlik markası Türkiye'den çekilme kararı aldı - Resim : 1

Kullanıcılar, paylaşımların altına çok sayıda teşekkür ve üzüntü mesajı bıraktı

Ünlü Marka, Instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda da Türkiye’deki yolculuğuna nokta koyduğunu açıkladı. “Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz” notuyla yapılan paylaşımda, uzun yıllardır Türkiye’de binlerce gelinin tercihi olan markanın veda mesajı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, paylaşımların altına çok sayıda teşekkür ve üzüntü mesajı bıraktı.

Türkiye’de birçok şehirde mağazası bulunuyordu

Amerikalı tasarımcı Oleg Cassini markası, gelinlik, abiye ve özel davet kıyafetleriyle tanınıyordu. Sözcü'nün haberine göre Türkiye’de birçok şehirde mağazası bulunan marka, zarif tasarımları, modern çizgileri ve kaliteli kumaşlarıyla düğün hazırlığındaki kadınların tercih ettiği seçeneklerden biriydi ve klasik ile çağdaş modelleriyle geniş bir koleksiyon sunuyordu.

Şirket, Türkiye operasyonlarını neden sonlandırdığına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak moda sektöründeki maliyet artışları, döviz dalgalanmaları ve genel ekonomik koşulların bu kararda etkili olabileceği değerlendiriliyor. 

