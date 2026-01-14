Dünyaca ünlü marka, iflas koruma başvurusunda bulundu

Lüks mağazacılık devlerinden Saks Global için işler iyi gitmiyor. Artan borç yükü ve azalan talep nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan dev şirket, ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı.

Başvuru, pandemi döneminden bu yana perakende sektöründeki en büyük çöküşlerden biri olarak değerlendirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Saks Fifth Avenue, ana şirket Saks Global bünyesinde, 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında varlık ve borç bildirdi. Belgeler, Teksas eyaletindeki Houston ABD İflas Mahkemesi’ne sunuldu.

1,75 milyar dolarlık paket

Saks Global, mağazalarını kapatmamak ve faaliyetleri sürdürmek için alacaklılara yönelik bir finansman paketi üzerinde çalışıyor. Paketin büyüklüğü 1,75 milyar dolar.

Bu kapsamda yatırımcı grubundan 1 milyar dolarlık acil kaynak sağlanması, ayrıca bankalar aracılığıyla 250 milyon dolarlık varlık teminatlı krediye erişim planlanıyor. Şirketin iflas korumasından çıkmasının ardından 500 milyon dolarlık ek finansman da öngörülüyor.

Dev markalara büyük borç

Mahkeme kayıtlarında, Chanel ve Gucci’nin sahibi Kering yaklaşık 136 milyon dolar, LVMH ise 26 milyon dolar alacaklı olarak yer aldı. Saks Global, toplam alacaklı sayısını 10.001 ile 25.000 arasında tahmin ediyor.