Dünyaca ünlü pizza zincirinde 1,2 milyar dolarlık dev satış! Yeni dönem başlıyor

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Yum China, 36 yıldır Çin'de faaliyet gösteren Pizza Hut markasını ana şirketi Yum! Brands'ten 1,2 milyar dolar bedelle satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın almayla birlikte Yum! Brands'e ödenen yüzde 3'lük lisans ücretinin ortadan kalkması sayesinde, katma değer vergisi sonrası restoran ve işletme kâr marjlarında yaklaşık yüzde 2,8 iyileşme sağlanması bekleniyor.

Anlaşmanın 2026 yılında hisse başına seyreltilmiş kâra sınırlı katkı sunacağı, 2027 ve 2028 yıllarında ise orta tek haneli büyüme sağlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Yum China, işlemin finansmanı için vadesi 12 aya kadar olan ve yaklaşık yüzde 2 faizli Çin yuanı cinsinden denizaşırı bir köprü kredisi kullandığını açıkladı.

Yum China Üst Yöneticisi (CEO) Joey Wat ise satın almanın ardından büyüme hedeflerini yükselttiklerini belirterek, 2027 ve 2028 yıllarında Pizza Hut'ın yıllık net yeni mağaza açılış hedefini 600'ün üzerinden 800'ün üzerine çıkarmayı planladıklarını ifade etti.