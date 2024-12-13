Dünyaca ünlü termos markasından kritik karar! Milyonlarca ürününü geri çağırıyor

38 kişi yaralandı, Stanley termos anında harekete geçti. Dünyaca ünlü taşınabilir içecek markası Stanley, termos kapaklarının beklenmedik şekilde açılarak yaralanmalara neden olması üzerine dünya genelinde 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı.

38 kişi yanık yarası aldı

Şirket, arızalı olduğu belirlenen Stanley ve Trigger Action modelleriyle ilgili dünya çapında 91 şikayet aldığını, bunların 16’sının ABD’den geldiğini açıkladı. Şikayetlerde, termos kapaklarının kullanım sırasında yerinden çıktığı belirtilirken, yaşanan kazalar sonucunda 38 kişi yanık yarası aldı. Bu kişilerden 11’i tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

38 kişi yaralandı, Stanley termos anında harekete geçti. Dünyaca ünlü taşınabilir içecek markası Stanley, termos kapaklarının beklenmedik şekilde açılarak yaralanmalara neden olması üzerine dünya genelinde 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı.Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), söz konusu termos modellerinin, ısı ve basınç altında hatalı diş yapısı nedeniyle kapakların gevşeyip çıkmasına neden olduğunu belirtti.

"Kullanmayı bırakın"

CPSC, kullanıcıların geri çağrılan ürünleri derhal kullanmayı bırakması ve Stanley ile iletişime geçerek ücretsiz yedek kapak talebinde bulunması gerektiğini duyurdu.

Geçmişteki sorunları

Çin üretimi termoslar, çeşitli renk ve boyut seçenekleriyle dikkat çekiyor ve kapakları, polipropilen adı verilen ısıya dayanıklı bir termoplastikten üretilmiş. Haziran 2016 ile Aralık 2024 arasında Walmart, Target ve Amazon gibi perakende devlerinde 20 ila 50 dolar arası fiyatlarla satışa sunulan bu modeller, özellikle Z kuşağı arasında popüler hale geldi.

Stanley, 1913’te kurulan köklü bir marka olsa da bu yılın başlarında bardaklarında az miktarda kurşun bulunduğunu kabul etmiş, bu durum çok sayıda dava açılmasına yol açmıştı. Açılan davalardan birinde, şirketin vakum contasının ana bileşenlerinden birinin kurşun olduğu konusunda tüketicileri uyarmadığı iddia edilmiş ve 70 milyon dolar tazminat talep edilmişti.