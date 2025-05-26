Dünyada 5G şampiyonu vivo, 5G'yi Türkiye'ye de entegre etmeye hazır

Telekomünikasyon teknolojilerinin gelişimi ve standartlaşmasında her zaman öncü bir rol üstlenen vivo, 5G teknolojisi alanındaki yenilikçi çalışmaları ve vizyoner yaklaşımıyla Türkiye pazarında da fark yaratmaya hazırlanıyor. vivo Türkiye Satış ve pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, şirketin 5G alanında yaptığı çalışmaların detaylarını ve Türkiye pazarına yönelik hedeflerini paylaştı.

"Şubat 2025 itibarıyla vivo, 5G ve 6G teknolojileri için 6 binden fazla patent başvurusu gerçekleştirdi"

5G teknolojilerinin, kullanıcı deneyimini dönüştürmek için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Tahtacı, vivo'nun global ölçekte 2016 yılında Pekin İletişim Araştırma Enstitüsü'nü kurarak bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını belirtti. Tahtacı, Şubat 2025 itibarıyla vivo'nun 5G ve 6G teknolojileri için 6 binden fazla patent başvurusu gerçekleştirdiğini belirterek, bu çalışmaların şirket çalışanlarının %75'inin AR-GE alanında görev yaptığı güçlü bir inovasyon kültürüyle desteklendiğini ifade etti.

"Ürünlerimizle dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumdayız"

vivo'nun 5G teknolojilerinde öncü rol üstlendiğini belirten Tahtacı, şirketin bu alandaki yaklaşımını şöyle ifade etti:

“Mobil cihazların performansını artırmak ve kullanıcıların günlük deneyimini daha hızlı, sorunsuz ve verimli hale getirmek için hem donanım hem de yazılım alanında yatırımlar yapıyoruz. Bugün, ürünlerimizle dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumdayız. Tüketicilerin beklentilerini iyi analiz eden bir marka olarak, 5G bağlantı teknolojilerine ciddi yatırımlar yapıyor ve bu teknolojileri günlük yaşama entegre ediyoruz.”

“Türkiye'deki mobil operatörlerle uyumluluk testleri ve iş birlikleri yapıyoruz”

5G teknolojisiyle ilgili vivo'nun Türkiye'deki hedeflerini de paylaşan Tahtacı, “Türkiye'de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile 5G teknolojisine uyumluluk konusunda aktif olarak çalışıyoruz. Yaklaşan 5G altyapısına hazırlık kapsamında, cihazlarımızın bu operatörlerin ağlarında en iyi performansı göstermesi için düzenli olarak ağ uyumluluk testleri yapıyoruz. Ayrıca, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla ortak kampanyalar, özel cihaz teklifleri ve teknik iş birlikleri gibi stratejik ortaklıklara da açığız. Amacımız, Türkiye'deki tüm büyük operatörlerde kullanıcılarımıza kesintisiz ve yüksek performanslı bir bağlantı sunmak.”

vivo, 5G performansını artırmak için özel teknolojiler kullanıyor

Tahtacı, 5G teknolojisinin yeni nesil vivo telefonlara entegrasyonu hakkında şunları söyledi: “Kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için 5G teknolojisini cihazlarımıza tam entegre ediyor, sistemlerimizi bu yeni nesil bağlantıya göre optimize ediyoruz. 5G teknolojisi ile birlikte yoğun multimedya kullanımı ya da mobil oyun gibi senaryolarda ortaya çıkabilecek ısınma problemlerine karşı da süper iletken sıvı soğutma sistemi kullanıyoruz. Kullanıcılarımızın 5G ile yaşayabileceği tüm zorlukları öngörüyor ve yeni nesil ürünlerimizi bu ihtiyaçlara göre tasarlıyoruz. Bununla birlikte, 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak en büyük önceliğimiz; bu doğrultuda yeni modellerimizi geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde geliştiriyoruz.”

6G gibi yeni nesil bağlantı teknolojileri üzerinde de çalışılıyor

Dünyada 5G ağlarının yaygınlaşması ve akıllı cihazların günlük hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte, mobil teknoloji dünyası şimdiden 6G'yi konuşmaya başladı.

vivo İletişim Araştırma Enstitüsü'nden İletişim Teknolojileri Standartları Uzmanı Rakesh Tamrakar, 6G ile ilgili şunları söyledi: “6G teknolojisiyle, dijital dünya ile fiziksel dünya arasındaki iletişim çok daha hızlı, kesintisiz ve hassas hale gelecek. Bu sistem, birçok akıllı cihazın birlikte çalıştığı bir ağ üzerinden işleyecek. Bu yapı, insan vücudunda bilgi toplayıp beyne ileten sinir uçlarına benzetilebilir. Bu nedenle, gelecekte ‘her şeyin internete bağlı olduğu' bir dünyada, akıllı telefonlar ve giyilebilir teknolojiler gibi cihazlar hayati bir rol üstlenecek.”

vivo'nun, 6G teknolojisinin şekillendireceği geleceğe hazırlanma konusunda hem derin bir uzmanlığa hem de kullanıcı beklentilerini doğru analiz etme yetkinliğine sahip sayılı markalardan biri olduğunu vurgulayan Tamrakar, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bu heyecan verici yeni döneme öncülük etmek amacıyla, vivo İletişim Araştırma Enstitüsü 2020 yılında 6G teknolojisinin farklı boyutlarını ele alan iki kapsamlı araştırma raporu yayımladı. Bu raporlarda, 6G'nin fiziksel ve dijital dünyaları birleştirerek yalnızca teknolojik bir gelişim değil, aynı zamanda köklü bir dönüşüm yaratacağı senaryolar ve örneklerle ortaya kondu. Şu anda vivo olarak 6G alanında dört temel başlık üzerine yoğunlaşıyoruz: daha yüksek veri hızı, daha kararlı bağlantı, sinyal çoğaltma yeteneği ve hücresiz ağ yapıları. Bunlara ek olarak, yapay zekâ destekli iletişim sistemleri, ağ entegrasyonu ve yeni nesil algılama teknolojileri üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



