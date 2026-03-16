Dünyada bir ilk: Enfeksiyonlu bölgeye uygulanabilen "akıllı" yapay kemik geliştirildi

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Ortopedi ve travmatoloji alanında cerrahi operasyonların en kritik komplikasyonu olan implant ilişkili enfeksiyonlara karşı, Türk bilim insanlarından dünya tıp literatürüne geçecek devrim niteliğinde bir buluş geldi.

TR-Coating, 20 yıllık akademik birikim ve çok disiplinli çalışma sonucunda, gümüş iyon katkılı özel seramik kaplama teknolojisi ile hem implantları mikroplardan koruyan hem de halihazırda enfeksiyon bulunan bölgede kemik iyileşmesini sağlayan yapay greftleri ticarileşme aşamasına getirdi.

Dünyada enfeksiyonlu ortama kemik grefti uygulanması "yüksek riskli" kabul edilip kaçınılırken, geliştirilen bu yerli teknoloji, enfeksiyonu aktif olarak gideren yapısıyla küresel pazarda rakipsiz bir konumda yer alıyor.

TR-Coating Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nusret Köse, iki farklı disiplinden bilim insanlarının bir araya gelerek imza attığı bu çalışmanın , ortopedideki en büyük sorun olan enfeksiyon bariyerini aştığını vurguladı.

Köse şöyle konuştu:

"Milyonlarca hastaya uygulanan ortopedik implantların en önemli sorunları kemiğe tutunmada yetersizlik ve enfeksiyon gelişimidir. Kullanılan bölgeye bağlı olarak bu enfeksiyonların görülme sıklığı yüzde 50 oranlarına kadar çıkabiliyor. Ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar nedeniyle bu durumun önlenmesi yaşamsal derecede önemlidir.

Bundan 20 yıl önce Prof. Dr. Aydın Doğan ile üniversitede yürüttüğümüz ortak projede, malzeme bilimi ile ortopediyi buluşturduk. Seramikleri mikropsuz hale getiren teknolojiyi ortopedik implantlara nasıl entegre edebileceğimizi düşündük ve uzun bir laboratuvar sürecine girdik. Dünyada bu alanda çalışan üç temel yapı var ancak bazıları yan etkiler nedeniyle başarısız oldu.

Bizim teknolojimizde bu yan etkiler bulunmuyor. Bu süreçte 6 uzmanlık tezi, 2 doktora tezi, 2 yüksek lisans tezi ve 4 büyük proje tamamladık. Elde ettiğimiz veriler dünyanın en prestijli dergilerinde yayımlandı ve iki adet patentle taçlandırıldı. Sonuç olarak 2004 yılında başlayan bu 20 yıllık yolculukta, bu ürünleri hayata geçirmeyi başardık."

"Dünyada bu özelliklere sahip başka bir ürün bulunmuyor"

Geliştirilen teknolojinin iki temel sacayağı üzerine kurulu olduğunu belirten Prof. Dr. Köse, birincisinin metalik implant yüzeylerinin antibakteriyel kaplanması, ikincisinin ise enfeksiyonlu kemik bölgeleri için geliştirilen "enfeksiyon giderici" yapay kemik greftleri olduğunu ifade etti.

Köse, geliştirdikleri ürünün benzersizliğini şu sözlerle aktardı:

“Dünya genelinde enfeksiyonlu bir ortama kemik grefti uygulanması riskli kabul edilir ve genellikle kaçınılır. Ancak biz, özellikle enfeksiyonun olduğu alanda kullanılabilecek bir greft geliştirdik ve patentini aldık. Dünyada bu özelliklere sahip başka bir ürün bulunmuyor. Bu aşamada devletimizin, KOSGEB ve TÜBİTAK’ın büyük desteğini gördük. Etkinliğini önce hayvanlarda, sonra insanlarda kanıtladık.

Örneğin, normalde implant kullanılmaması gereken enfekte bir kurşun yaralanmasında bile, geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde müdahale edebiliyoruz. Mikroskop altında incelediğimizde bu yapay yüzeylerin enfeksiyon öldürücü etkisi net bir şekilde görülüyor.

TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğümüz çalışmalar bu başarıyı kanıtladı. Asıl amacımız, ortopedideki enfeksiyon problemini kökten çözmek ve hastaların iyileşme sürecini sorunsuz tamamlamasını sağlamaktır.”

MDR zorluklarına rağmen küresel pazar hedefi

Ürünlerin akademik aşamadan ticari bir değer aşamasına geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Köse, Avrupa Birliği’nin yeni tıbbi cihaz regülasyonu olan MDR (Medical Device Regulation) süreçlerinin zorluğuna dikkat çekti.

Bu süreçlerin oldukça maliyetli ve komplike olduğunu belirten Köse, buna rağmen ABD pazarı ve stratejik ülkelerle iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Köse, “Ülkemizde bir şeyler üretmek için canla başla çalışan bir ekip var. Gümüş iyon katkılı özel seramik kaplama uygulanmış implantların ve yapay kemik greftlerinin pazarlanması aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Sektörde devasa bir ticari potansiyel var ve bu çalışmaların devlet nezdinde karşılık bulması bizi ayrıca gururlandırıyor."

1,5 milyar dolarlık ithalatın önünü kesecek

Türkiye'nin tıbbi cihaz ithalatındaki payına da değinen Prof. Dr. Nusret Köse, yerli üretimin ekonomik önemini vurguladı. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin tıbbi cihaz ithalatı içinde ortopedik malzemelerin oranının yüzde 15 olduğunu hatırlatan Köse, son 5 yılda bu kalem için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir kaynağın yurt dışına gittiğini belirtti.

Geliştirilen ileri teknoloji ürünlerinin, bu ithalat yükünü azaltarak yerli ve milli bir çözüm sunması hedefleniyor.