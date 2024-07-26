75 ülkeye ihracat yapan İnoksan, “Bu Mutfak Sizin!" mottosuyla hedef büyüttü

Üretiminin üçte birinden fazlasını ihraç ederek dünyanın sayılı ve seçkin mutfaklarında yerli teknolojiyi en iyi şekilde temsil eden İnoksan, güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla ünlü şeflere ilham veren bir yol arkadaşı oluyor.

Akıllı fırınlar, bulaşık makineleri, kaynatma tenceresi, döner ocağı ve kuzineler gibi pişirme grubu ürünleri ile de öne çıkan İnoksan, 5 kıtada 50 ülkede yer alan satış noktalarında mutfak profesyonelleriyle buluşuyor. Deneyimli satış ekibi, satış sonrası destekleri ve anahtar teslim mimari projeleri ve 100’ü aşkın yetkili servisi ile İnoksan, iş ortakları için tedarikçi bir firma olmanın ötesine geçerek gerçek bir çözüm ortağı oluyor. Ulusal ve uluslararası kalite belgeleri, 44 yıllık tecrübesi ve yerli sermayenin getirdiği yabancı muadillerine göre sağladığı fiyat avantajı ile de İnoksan, kaliteli, akıllı ve yenilikçi ürünleriyle mutfağında fark yaratmak isteyen tüm profesyonelleri bekliyor.

İnosmart akıllı fırınlar

Türk mutfağından aldığı ilhamı, 40 yılı aşan tecrübesi ve teknoloji ile birleştirerek İnosmart Kombi Fırını geliştiren İnoksan, dünya mutfakları için de gerekli olan en hızlı ve en iyi pişirme ortamını sunuyor. Dünyada 5 kıtada kullanılan ve sektördeki ilk yerli kombi fırın olma özelliğini taşıyan İnosmart, yüksek performansı ve benzersiz pişirme modlarıyla lezzeti garantiliyor. Turbo ve buharlı pişirme seçeneğini aynı anda sunan Kombi Pişirme, Turbo Pişirme, Buharlı Pişirme, Ayarlanabilir Buharlı Pişirme ve Banket gibi 5 farklı pişirme özelliğine sahip İnosmart akıllı fırınlar, tek bir dokunuşla su, zaman, iş gücü ve enerjiden tasarruf ederek mükemmel lezzeti yakalamanızı sağlıyor. Su kullanmadan her yemeği haşlamanızı sağlayan Buhar Modu ile su ve tüm modlarda %40’a varan enerji tasarrufuyla doğayı ve geleceği düşünen profesyonellerin tercihi inosmart, otomatik temizleme moduyla da şeflerin işini kolaylaştırıyor.