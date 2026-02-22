"Dünyanın en büyük ikinci kara fuarı" İstanbul’da başladı

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) organizasyonu ve ED Fuarcılık desteğiyle düzenlenen Can-Am Bosphorus Boat Show 21 Şubat’ta kapılarını ziyaretçilere açtı.

28 Şubat’a kadar devam edecek fuarda 500’den fazla tekne görücüye çıktı. İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘Dünyanın en büyük ikinci kara fuarı’ unvanıyla Can-Am Ana Sponsorluğu’nda düzenlenen fuarda boyları 3 metre ile 30 metre arasında tekneler sergilenirken, fuarda her bütçeye uygun tekne, yat ve ekipmanlar bulunuyor.

Fuardaki teknelerin fiyatları da 4 bin Euro’dan başlıyor, 4 milyon 400 bin Euro’ya kadar çıkıyor. 500’ün üzerinde marka, 500’den fazla tekne ve 200’ü aşkın katılımcıyı tek çatı altında buluşturan 50 binden fazla ziyaretçinin beklendiği Can-Am Bosphorus Boat Show’un açılışında da Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan birer konuşma yaptı.

"Uluslararası tanınırlık sağlıyoruz"

YATED olarak Bosphorus Boat Show tescilli markası altında, karada ve denizde olmak üzere Türkiye’nin en büyük tekne, tekne ekipmanları ve aksesuarları fuarlarını düzenlediklerini ifade eden Murat Bekiroğlu, “Bu sayede, yat ve tekne endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanınırlığını sağlayarak, ürünlerinin en uygun şartlarda pazarlama ve satışına katkı sunuyoruz. Karada düzenlediğimiz bu fuarımız, dünya çapında da Düsseldorf’tan sonra en büyük ikinci kara fuarı konumunda. Hedefimiz, 50 binin üzerinde ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamak. 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında da Ataköy Marina’da, Türkiye’nin en büyük deniz fuarına ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Türk mühendisliğinin bir yansıması

Fuarın yat ve tekne tutkunlarını, üreticileri, tedarikçileri ve yatırımcıları aynı çatı altında buluşturarak sektöre canlılık kazandırdığını ifade eden Tamer Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fuarda sergilenen her tekne yalnızca bir ürün değil, Türk mühendisliğinin, Türk emeğinin ve denizcilik kültürümüzün bir yansımasıdır. İnanıyorum ki bu fuar, zorlu bir dönemden geçen sektörümüz için yeni bir motivasyon kaynağı olacak, önümüzdeki sezona daha güçlü ve daha umutla bakmamıza vesile olacaktır.”

Denizde ve karada yedi fuar

Fuar şirketi olarak çok zor bir operasyonu başarıyla tamamladıklarını ifade eden Dilek Soydan da, “Derneğimizle birlikte 4 deniz, 3 kara fuarını tamamladık. Denizcilik sektörünün en çok fuar yapan firmasıyız. Böyle bir dönemde böyle büyük bir fuar yapmak gerçekten çok zor. Bunu organize etmekten ve bu noktaya getirmekten çok mutluyuz” diye konuştu.