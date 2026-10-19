Dünyanın en büyük mücevher fabrikası açıldı: 7 bin kişiyi istihdam edecek

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Danimarkalı mücevher şirketi Pandora, Vietnam'da yıllık 60 milyon ürün üretim kapasitesine sahip tesisini açtı. Üretim merkezinin, dünyanın en büyük mücevher fabrikası olduğu belirtildi.

Euronews'in Associated Press'e dayandırdığı habere göre, Ho Chi Minh City'de açılan tesis, tam kapasiteye ulaştığında 7 bin kişiye istihdam sağlayacak. Şirketin 150 milyon dolar yatırım yaptığı fabrika, Pandora'nın Tayland dışındaki ilk üretim tesisi ve dünya genelindeki dördüncü fabrikası oldu.

Pandora Üst Yöneticisi (CEO) Berta de Pablos-Barbier, yeni tesisin farklı koleksiyonların ve üretim tekniklerinin daha esnek biçimde kullanılmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Geri dönüştürülmüş altın ve gümüş kullanıyor

Pandora, 2024'te mücevher üretiminde kullandığı altın ve gümüşün tamamını geri dönüştürülmüş kaynaklardan sağlamaya başladı. Şirket, Vietnam'daki tesisin de tamamen yenilenebilir elektrikle çalışacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Üniversitesinde kritik mineraller ve kapsayıcı enerji dönüşümü alanında araştırmalar yürüten Saleem H. Ali, altının özellikleri sayesinde tekrar tekrar kullanılmaya uygun olduğunu belirtti. Bununla birlikte geri dönüştürülmüş metallerin işlenmesi ve saflaştırılması için de enerji gerektiğine dikkat çekti.

Büyüme hedeflerine riskler eşlik ediyor

Pandora, 2025'te 112 milyon mücevher sattı. McKinsey ve The Business of Fashion'ın The State of Fashion 2026 raporuna göre, mücevher satışlarının 2025-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 4,1 büyümesi bekleniyor.

Ancak şirket, Ağustos 2026'da açıkladığı sonuçlarında ABD'nin ithalat tarifelerinin kârlılığı üzerindeki baskısının süreceği uyarısında bulundu. Şirketin en büyük pazarı olan ABD'de enflasyon ve ekonomik belirsizlikler de mücevher talebini etkiliyor.

Pandora'nın üretim geçmişi, işçi hakları açısından da gündeme geldi. Danimarkalı araştırmacı yayın kuruluşu Danwatch, 2020'de yayımladığı haberde, Tayland'daki bir iş mahkemesinin 2019'da Pandora'nın Bangkok fabrikasındaki işten çıkarmalarda sendikal faaliyetlerin etkili olduğuna hükmettiğini bildirdi. Şirket ise işten çıkarmaların yeniden yapılanma ve çalışan performansıyla ilgili olduğunu savundu.

Habere göre Pandora'nın Vietnam'daki yatırımı, şirketin üretim kapasitesini artırma ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini bir araya getirirken, büyümenin işçi hakları ve kârlılık üzerindeki etkileri de izlenecek.