Dünyanın en büyük varlık fonu Elon Musk'ın maaşına onay vermedi

Norveç’in devlet varlık fonu, Tesla CEO’su Elon Musk’a sunulan 1 trilyon dolarlık yeni maaş paketine karşı çıkarak bu kararı açıklayan ilk büyük yatırımcı oldu.

Norges Bank Investment Management, yaptığı açıklamada, ödül paketinin büyüklüğü, hissedarlıkta seyrelme ve kilit kişi riskine karşı önlem eksikliği gibi konularda endişelerini dile getirdi.

Genel kurulda açıklanacak

Tesla, perşembe günü yıllık genel kurul toplantısını düzenleyecek ve Musk’ın maaş paketi dahil olmak üzere çeşitli öneriler için oylama sonuçlarını açıklayacak. Paket, Musk’a önümüzdeki on yıl içinde Tesla’nın piyasa değerini 8,5 trilyon dolara çıkarması halinde şirkette yüzde 12 ek hisse kazandıracak. Bu hedefe ulaşıldığında ödülün değeri 1 trilyon doları aşacak.

FactSet verilerine göre Tesla’da yüzde 1,2 paya sahip olan Norges, Vanguard ve BlackRock gibi devlerin ardından altıncı en büyük kurumsal yatırımcı konumunda. Fon, oylama kararını açıklayan ilk büyük yatırımcı oldu.

Yapay zekâ da oylanacak

Hissedarlar ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi ve Tesla’nın Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’ye yatırım yapmasını öneren bir hissedar teklifini de oylayacak.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu ve New York’taki çeşitli emeklilik fonları gibi daha küçük kamu fonları da maaş paketine karşı olduklarını açıkladı. Institutional Shareholder Services ve Glass Lewis gibi büyük vekil danışmanlık firmaları da pakete karşı çıktı.

Tesla’nın yaklaşık yüzde 15 oy hakkına sahip en büyük hissedarı olan Musk da oylamaya katılabilecek.