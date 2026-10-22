Dünyanın en büyük varlık fonu üçüncü çeyreği kayıpla kapattı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yapılan açıklamaya göre, Norges Bank Investment Management tarafından yönetilen dünyanın en büyük fonu için yüzde 0,5'lik hisse senedi getirisi, sabit getirili yatırımlardaki yüzde 3,5'lik zararı telafi etmeye yetmedi.

Fon, halka açık olmayan gayrimenkul yatırımlarından yüzde 0,4, halka açık olmayan yenilenebilir enerji altyapısı yatırımlarından ise yüzde 7,5 getiri elde etti. Fonun genel getirisi, Norveç Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen referans değerin 0,18 puan altında kaldı.

Fonun CEO yardımcısı Trond Grande, yaptığı açıklamada, "Fonun getirisi neredeyse sıfır seviyesindeydi ve artan faiz oranlarının sabit getirili yatırımlarımızda daha zayıf sonuçlara yol açması nedeniyle üçüncü çeyreği hafifçe negatif kapattı." dedi.

7 bin 200'den fazla şirkete yatırım yapıyor

Fon, dünya çapında 7 bin 200'den fazla şirkete yatırım yapıyor. 1990'larda kurulan fon, Norveç'in petrol gelirlerini yurt dışında yatırıma yönlendiriyor.

Küresel endekslerde dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin ağırlığı göz önüne alındığında, fonun en büyük yatırımları arasında Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon.com ve Meta Platforms yer alıyor. Bu durum, fonun getirisini önde gelen teknoloji ve yapay zekâ hisselerindeki dalgalanmalara karşı giderek daha duyarlı hâle getiriyor.

Grande, "Hisse senedi getirileri de sıfıra yakın, ancak sektörler arasında büyük farklılıklar var. Enerji şirketleri en fazla değer kazanırken, elektrik ve gayrimenkul gibi faiz oranlarına duyarlı sektörler değer kaybetti" dedi.