Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Apollo’dan VakıfBank’a 1,3 milyar dolar taze yurt dışı kaynak

Aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yurt dışından elde ettiği kaynaklarla Türk ekonomisine katkıda bulunma yolunda yeni bir adım attı.

VakıfBank, DPR programı kapsamında, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Apollo ile 5 yıl ana para ödemesiz, 12 yıl nihai vadeli 1,3 milyar dolar tutarında seküritizasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Devam eden jeopolitik risk faktörleri ve küresel belirsizlik ortamına rağmen, Apollo ile kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik. Türk bankacılık sektöründe hem vade hem tutar bakımından yeni bir zirve oluşturduğumuz işlem nedeni ile değerli iş ortağımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Söz konusu işlem ile Apollo, DPR programımız kapsamındaki en büyük yatırımcımız seviyesine yükselmiştir. Apollo’nun Türkiye’de en çok finansman sağladığı DPR programının da Bankamızın programı olduğu bilinmektedir. Bu işlem aynı zamanda Bankamıza, ülkemiz ekonomisine ve DPR programımıza gösterilen ilginin ve duyulan güvenin en net göstergesi olmuştur.”

“DPR programı bakiyemiz 5,3 milyar dolara ulaştı”

VakıfBank’ın DPR programı hakkında bilgi veren Arslan şöyle konuştu:

"DPR programımızın bakiyesi bu işlemle 5,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Sektörün bu alandaki toplam bakiyesinin 12,9 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında bu alandaki pazar payımızın yüzde 40’ların üzerine çıktığını ve sektör lideri olduğumuzu görüyoruz. Bu durum, aynı zamanda son dönemde dış ticarette sürekli olarak artan pazar payımızın da doğal bir yansımasıdır. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuz çerçevesinde bundan sonra da uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli yurtdışı kaynak teminine devam edeceğiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama misyonumuzu güçlendireceğiz."

Apollo’nun Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani ise şu ifadeleri kullandı:

"Apollo olarak, küresel ölçekte havale akımlarına dayalı DPR programlarına aktif olarak yatırım yapıyoruz. Bu işlem, VakıfBank gibi oldukça itibarlı kuruluşlar tarafından iyi tasarlanmış DPR programlarına duyduğumuz güvenin bir yansımasıdır. VakıfBank’ın DPR programı, zorlu piyasa koşullarına dahi dayanıklılığını pek çok defa kanıtlamıştır. Söz konusu bu uzun vadeli finansman aracılığıyla ikili ilişkilerimizi derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz."