Dünyanın en çok çalışanı olan 500 şirketi açıklandı: Türkiye’den 4 dev şirket listeye girdi

Küresel ekonomi sahnesinde sadece ciroları veya piyasa değerleriyle değil, aynı zamanda yarattıkları istihdam gücüyle de öne çıkan şirketler belli oldu. Dünyanın en fazla çalışan istihdam eden 500 şirketinin sıralandığı listede, Türkiye'den Koç Holding, BİM, Türk Hava Yolları (THY) ve bir diğer büyük grup da yerini aldı.

Walmart, yaklaşık 2.1 milyon çalışanıyla zirvede

ABD'li perakende devi Walmart, yaklaşık 2.1 milyon çalışanıyla küresel istihdam sıralamasının zirvesinde yer aldı. Listede, 1.56 milyon çalışanıyla Amazon ikinci sırayı alırken; Çinli üretim devleri BYD ve Foxconn da milyonlarca kişiye sağladıkları istihdam olanaklarıyla öne çıktı.

Bu tablo, küresel şirketlerin artık sadece ticari hacimleriyle değil, aynı zamanda yarattıkları istihdam kapasitesiyle de ulusal ekonomilerle boy ölçüşebilecek bir güce eriştiğini gözler önüne serdi.

Türkiye’den 4 şirket küresel listede yer aldı

Koç Holding: 176. sırada yer alan holding, farklı sektörlerdeki iştirakleriyle 132 binden fazla kişiye iş olanağı sağlıyor. Şirkette 132.447 çalışan bulunuyor.

BİM: Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden biri olan BİM, on binlerce çalışanıyla listeye girerek perakende sektöründeki gücünü teyit etti. Şirkette 88.336 çalışan bulunuyor.

Türk Hava Yolları (THY): Dünya genelinde uçuş ağını büyüten THY, kabin ve kokpit personelinden teknik bakım ekibine kadar geniş bir istihdam kapasitesiyle öne çıktı. Şirkette 64.570 çalışan bulunuyor.

Sabancı Holding: Hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren şirket, geniş istihdam gücüyle Türkiye’yi küresel sıralamada temsil eden dördüncü kurum oldu. Şirkette 62.786 çalışan bulunuyor.

"Bölgesel ekonomiler istihdam politikalarını şekillendirecek büyüklüğe ulaşmış durumda"

Uzmanlara göre, küresel çapta yüz binlerce kişiye iş sağlayan bu şirketler, yalnızca bulundukları ülkenin değil, bölgesel ekonomilerin de istihdam politikalarını şekillendirecek büyüklüğe ulaşmış durumda.

Türkiye’nin dört şirketle bu listede yer alması ise hem iç pazardaki dinamizmi, hem de uluslararası rekabet gücünü gösteriyor. Özellikle perakende ve havacılık sektöründeki istihdam artışı, Türkiye’nin büyüme hikâyesinde önemli bir rol üstleniyor.