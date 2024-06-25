Dünyanın en değerli şirketi Nvidia’da üç günde 430 milyar dolarlık kayıp

Ürettiği yapay zeka çiplerine olan güçlü talebin etkisiyle Wall Street'te yatırımcıların ilgi odağı olan ve ABD'nin en değerli şirketi haline geler Nvidia, son 3 gündür değer kaybediyor.

Nvidia'nın piyasa değeri 3 günde 430 milyar dolar gerileyerek 2,9 trilyon dolar seviyesine indi. Yaşanan bu sert düşüş yatırımcıları dibin nerede olabileceğine dair ipuçları için teknik analize yönlendirdi.

Nvidia, geçtiğimiz hafta dünyanın en değerli şirketi olarak Microsoft Corp'u kısa süreliğine geçmesinden bu yana yüzde 13 düştü. Bu durum, Nvidia hisselerini Nisan ayından bu yana ilk kez teknik bir düzeltmeye itti.

"Endişe verici"

Kingsview Partners'ın baş teknik analisti Buff Dormeier'e göre, bu ani geri dönüş bazı teslimiyet işaretleri içeriyor. Geçen ay açıklanan 10'a 1 hisse senedi bölünmesine atıfta bulunan Dormeier, "Tüm bu iyi haberlerin-bölünme, en büyük şirket olma - ardından bunun gerçekleşmesi endişe verici." dedi.

Dormeier kısa vadeli desteği 115 dolar seviyesinde, bir sonraki önemli seviyeyi ise 100 dolarda görüyor. Nvidia hisseleri için 115 dolarlık alan, teknik analistler tarafından hisse senetleri ve diğer varlıklar için destek veya direnç çizgilerini belirlemek için kullanılan bir araç olan önemli bir Fibonacci geri çekilme seviyesine yakın.

Hissenin Nisan ayındaki gün içi en düşük seviyesinden geçen haftaki rekor seviyesine kadar olan yüzde 38,2'lik geri çekilme, pazartesi günkü kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 2 altında. Nvidia hisseleri dün yüzde 7,90 oranında değer kaybederek seans sonrası işlemlerde 116,57 dolara geriledi.