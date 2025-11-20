Dünyaya açılan Pınar Süt, 52 yaşında

Gıda, içecek ve boya başta olmak üzere turizm, temizlik kâğıdı, dış ticaret ve enerji gibi sektörlerde varlığını sürdüren, temelleri 1927 yılında atılmış Durmuş Yaşar Müessesesi’ne dayanan Yaşar Holding’in dünya çapındaki markası Pınar Süt, sektörde 52 yılı geride bıraktı. Pınar markası ürünleri yurt içinde tüketicilere ulaştıran Yaşar Birleşik Pazarlama da 42’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluş yıldönümleri vesilesiyle Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen törene Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Finans Başkan Yardımcısı Tolga Şenefe, Yaşar Holding Başkan Yardımcısı ve Pınar Süt Genel Müdür V. Suat Özyiğit, Yaşar Birleşik Pazarlama Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Levent Kandiller ile Yaşar Holding’e bağlı yönetici ve çalışanlar katıldı.

İdil Yiğitbaşı: Pınar Süt’ün sektördeki öncü ve lider rolünü sürdüreceğiz

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, sözlerine onursal başkanları merhum Selçuk Yaşar’ı ve bu yolculukta emeği geçen herkesi saygıyla anarak başladı.

İdil Yiğitbaşı, “Pınar olarak 50 yılı aşkın süredir 500 bin kişilik ekosistem sayesinde ülkemizi sağlıklı ve güvenilir ürünlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye’yi ilk defa uzun ömürlü süt, mayonez, pastörize peynir, organik süt, labne, protein süt, çocuk devam sütü, barista sütü vb. gibi ürünlerle tanıştırdık. İzmir’den sonra Eskişehir, Şanlıurfa, Abu Dabi gibi şehirlerdeki yatırımlarımızla tüm fabrikalarımızda faaliyete devam ediyoruz. Avrupa’dan Körfez Ülkeleri’ne, ABD’den Balkanlar’a, Türki Cumhuriyetler’den Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada ürünlerimizle yer alıyoruz. Pınar grubu olarak Yaşar Topluluğu’nun hızlı tüketim ürünleri segmentinde etten süte ve suya kadar toplam ciro bazında sektörün en büyüklerinden biriyiz. Yaşar Birleşik Pazarlama da 13 bölgede 750’den fazla ürünü her gün 150 bin satış noktasında tüketicilerimizle buluşturuyor. Ürünlerimizde her zaman en kaliteli ham maddeyi seçiyor, en taze halleriyle tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da topluma değer katıyoruz. Adıyaman ve çevresinde meydana gelen deprem sonrası Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle ‘’Tasarım Mucitleri Ateşböceği’’ projesini hayata geçirdik. Deprem bölgesindeki çocukların bilimi keşfetmelerine yardımcı olan Ateşböceği projesi, beş yıl boyunca devam edecek ve toplamda 7.500 çocuğa eğitim verilecek. Pınar Süt’ün, “Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonuyla sağlıklı nesiller için üretmeye, yenilikleriyle geleceğe yön vermeye devam edeceğiz.

Mehmet Aktaş: Pınar Süt’te teknolojik yatırımlarla imza atmaya devam edeceğiz

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Topluluğu’nu rekabette öne çıkaracak, iş yapış modelleri ve verimliliği artıracak çalışmalar, yaparak hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.

Mehmet Aktaş, iktisadi büyümenin yalnızca fiziki yatırımlarla mümkün olmadığına dikkat çekerek, “Yeni fikirlerden inovasyona, teknolojik değişimlerden dijitalleşmeye ve Ar – Ge’ye kadar birçok başlıkta ilerlemenin sağlanması gerekiyor” dedi.

Mehmet Aktaş, şunları dile getirdi:

“Ülkemizin 52 yıllık devi, en değerli kuruluşlarından biri olan, sektörü kuran ve liderlik eden Pınar Süt markası adına teknolojik yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz. Böylelikle mevcut şartlar altında sektördeki rekabetten ayrışarak öncü rolümüzü ve liderliğimizi sürdüreceğiz. Neredeyse yarım asra merdiven dayayan Yaşar Birleşik Pazarlama’yı da tebrik ediyorum. Onların sayesinde bugün 21 milyon hanede 60 milyondan fazla tüketiciye ulaşan en az bir Pınar ürünü olduğunu düşününce bu performanstan gurur duymamak elde değil. Gayretlerinden ve emeklerinden ötürü tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, kıdem yıllarını aidiyet ve bağlılıkla tamamlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Törende Yaşar Topluluğu çalışanlarından oluşan ve şefliğini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Can İşgüden’in yaptığı Yaşar Korosu, Yaşar Topluluğu ve Pınar için 30 yıl önce bestelenen iki eseri seslendirdi. Büyük ilgi gören koroya, tüm davetliler coşkuyla eşlik etti.